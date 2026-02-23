Η ανατροπή του καθεστώτος στο Ιράν είναι ο στόχος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που εξετάζει ήδη το ενδεχόμενο μίας εκτεταμένης επίθεσης σε βάρος του Ιράν -όπως ήδη έχει δηλώσει στους συμβούλους του, εάν η διπλωματία ή οποιαδήποτε αρχική στοχευμένη επίθεση των ΗΠΑ δεν οδηγήσει τον Χαμενεΐ στο να εγκαταλείψει το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Απώτερος σκοπός του Αμερικανού προέδρου είναι να απομακρύνει τους ηγέτες της χώρας από την εξουσία, σύμφωνα με άτομα που έχουν ενημερωθεί για τις εσωτερικές διαβουλεύσεις της κυβέρνησης, τονίζουν σε ανάλυσή τους οι New York Times.

Οι διαπραγματευτές από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν έχουν προγραμματίσει να συναντηθούν στη Γενεύη την Πέμπτη για τις τελευταίες διαπραγματεύσεις, προκειμένου να αποφευχθεί μια στρατιωτική σύγκρουση. Ωστόσο, ο Τραμπ εξετάζει τις επιλογές για δράση των ΗΠΑ σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων.

Αν και δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση, σύμφωνα με συμβούλους του, ο Τραμπ τείνει να προχωρήσει σε μια αρχική επίθεση τις επόμενες ημέρες, με σκοπό να δείξει στους ηγέτες του Ιράν ότι πρέπει να είναι διατεθειμένοι να αποδεχθούν την άμεση παύση της δυνατότητας κατασκευής πυρηνικών όπλων.

Σε περίπτωση που αυτά τα μέτρα δεν καταφέρουν να πείσουν την Τεχεράνη να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του, ο Τραμπ δήλωσε στους συμβούλους του ότι θα αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας στρατιωτικής επίθεσης αργότερα μέσα στο έτος, με σκοπό να ανατρέψει τον ανώτατο ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Η εναλλακτική επιλογή για περιορισμό στα πυρηνικά

Ακόμη και εντός της κυβέρνησης υπάρχουν αμφιβολίες για το αν αυτός ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί μόνο με αεροπορικές επιδρομές. Στο παρασκήνιο, εξετάζεται από τις δύο πλευρές μια νέα πρόταση που θα μπορούσε να δημιουργήσει μια διέξοδο από τη στρατιωτική σύγκρουση: ένα πολύ περιορισμένο πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου που το Ιράν θα μπορούσε να υλοποιήσει αποκλειστικά για σκοπούς ιατρικής έρευνας και θεραπείας.

Δεν είναι σαφές αν οι δύο πλευρές θα συμφωνήσουν. Ωστόσο, η πρόταση της τελευταίας στιγμής έρχεται την ώρα που δύο αεροπλανοφόρα και δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη, βομβαρδιστικά και αεροσκάφη ανεφοδιασμού συγκεντρώνονται σε απόσταση βολής από το Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος συζήτησε τα σχέδια για επιθέσεις κατά του Ιράν στην Αίθουσα Επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου την Τετάρτη. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο Στρατηγός Νταν Κέιν, Πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου, ο Διευθυντής της CIA Τζον Ρατκλιφ και η Σούσι Γουάιλς, Διευθύντρια του Προσωπικού του Λευκού Οίκου.

Γιατί το Ιράν διαφέρει από τη Βενεζουέλα

Το άρθρο των New York Times βασίζεται σε συνομιλίες με πολλούς Αμερικανούς αξιωματούχους που έχουν γνώση της συνάντησης, συμπεριλαμβανομένων αξιωματούχων με διαφορετικές απόψεις σχετικά με την καλύτερη πορεία δράσης. Κανένας από αυτούς δεν επέτρεψε να χρησιμοποιηθεί το όνομά του, επικαλούμενος τον ευαίσθητο χαρακτήρα των συζητήσεων που αφορούσαν στρατιωτικές επιχειρήσεις και εκτιμήσεις των μυστικών υπηρεσιών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Τραμπ πίεσε τον στρατηγό Κέιν και τον Ράτκλιφ να εκφράσουν την άποψή τους για την ευρύτερη στρατηγική στο Ιράν, αλλά κανένας από τους δύο αξιωματούχους δεν υποστηρίζει μια συγκεκριμένη πολιτική θέση. Ο στρατηγός Κέιν συζήτησε τι θα μπορούσε να κάνει ο στρατός από επιχειρησιακή άποψη, ενώ ο Ράτκλιφ προτίμησε να συζητήσει την τρέχουσα κατάσταση επί τόπου και τα πιθανά αποτελέσματα των προτεινόμενων επιχειρήσεων.

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων για την επιχείρηση του περασμένου μήνα με στόχο τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο, ο στρατηγός Κέιν είπε στον Τραμπ ότι υπήρχαν μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας. Ωστόσο, ο στρατηγός Κέιν δεν μπόρεσε να δώσει τις ίδιες διαβεβαιώσεις κατά τη διάρκεια των συζητήσεων για το Ιράν, κυρίως επειδή πρόκειται για έναν πολύ πιο δύσκολο στόχο.

Ο Βανς ο οποίος από καιρό ζητούσε μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση στις στρατιωτικές ενέργειες στο εξωτερικό, δεν αντιτάχθηκε σε μια επίθεση, αλλά αμφισβήτησε έντονα τον στρατηγό Κέιν και τον Ράτκλιφ κατά τη διάρκεια της συνάντησης. Τους πίεσε να μοιραστούν τις απόψεις τους σχετικά με τις επιλογές και ζήτησε να συζητηθούν περισσότερο οι κίνδυνοι και η πολυπλοκότητα της διεξαγωγής μιας επίθεσης κατά του Ιράν.

Νωρίτερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν εξετάσει επιλογές που περιλάμβαναν την αποστολή ομάδων ειδικών δυνάμεων στο έδαφος, οι οποίες θα μπορούσαν να πραγματοποιήσουν επιδρομές για την καταστροφή ιρανικών πυρηνικών ή πυραυλικών εγκαταστάσεων. Αυτό περιλάμβανε εγκαταστάσεις παραγωγής και εμπλουτισμού που ήταν θαμμένες βαθιά κάτω από την επιφάνεια, εκτός της εμβέλειας των αμερικανικών συμβατικών πυρομαχικών.

Ωστόσο, μια τέτοια επιδρομή θα ήταν εξαιρετικά επικίνδυνη, καθώς θα απαιτούσε την παραμονή των ειδικών δυνάμεων στο έδαφος για πολύ περισσότερο χρόνο από ό,τι στην περίπτωση της επιδρομής για τη σύλληψη του Νικολά Μαδούρο. Πολλοί αξιωματούχοι των ΗΠΑ δήλωσαν ότι, προς το παρόν, τα σχέδια για επιδρομή κομάντος έχουν τεθεί στο… ράφι.

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει την απόφαση του Τραμπ. «Τα Μέσα ενημέρωσης μπορούν να συνεχίσουν να κάνουν όσες εικασίες θέλουν για τις σκέψεις του Προέδρου, αλλά μόνο ο Πρόεδρος Τραμπ ξέρει τι μπορεί ή δεν μπορεί να κάνει», δήλωσε η Άννα Κέλι, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Ακόμη και πριν οι Ιρανοί υποβάλουν την πρόταση που φαίνεται να είναι η τελευταία τους — αξιωματούχοι δήλωσαν ότι αναμένουν να διαβιβαστεί στην κυβέρνηση Τραμπ τη Δευτέρα ή την Τρίτη — οι δύο πλευρές φαίνεται να σκληραίνουν τις θέσεις τους. Ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του προέδρου, δήλωσε στο Fox News ότι η «σαφής οδηγία» του Τραμπ προς αυτόν και τον Τζάρεντ Κούσνερ, συνδιαπραγματευτή του και γαμπρό του προέδρου, ήταν ότι το μόνο αποδεκτό αποτέλεσμα για μια συμφωνία ήταν το Ιράν να προχωρήσει σε «μηδενικό εμπλουτισμό» πυρηνικού υλικού.

Ωστόσο, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, επανέλαβε σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Face the Nation» του CBS την Κυριακή ότι η χώρα δεν ήταν έτοιμη να παραιτηθεί από αυτό που χαρακτήρισε ως «δικαίωμά» της να παράγει πυρηνικά καύσιμα βάσει της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων.

Με αυτή τη δήλωση, η απόφαση για το αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επρόκειτο να επιτεθούν σε στόχους στο Ιράν — με τον προφανή στόχο να αποδυναμώσουν περαιτέρω την κυβέρνηση του Αγιατολάχ Χαμενεΐ — φαινόταν να εξαρτάται από το αν οι δύο πλευρές θα μπορούσαν να συμφωνήσουν σε έναν συμβιβασμό που θα έσωζε την τιμή και των δύο, σχετικά με την παραγωγή πυρηνικής ενέργειας, τον οποίο τόσο η Ουάσινγκτον όσο και η Τεχεράνη θα μπορούσαν να περιγράψουν ως απόλυτη νίκη.

Μια τέτοια πρόταση συζητείται τόσο από την κυβέρνηση Τραμπ όσο και από την ιρανική ηγεσία. Σύμφωνα με αρκετούς αξιωματούχους, η πρόταση προέρχεται από τον Ραφαέλ Γκρόσι, γενικό διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, ενός οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών που επιθεωρεί τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Η στάση της Τεχεράνης

Αν προσαρμοζόταν, το Ιράν θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι εξακολουθούσε να εμπλουτίζει ουράνιο. Ο Τραμπ θα μπορούσε να υποστηρίξει ότι το Ιράν κλείνει όλες τις εγκαταστάσεις που θα του επέτρεπαν να κατασκευάσει πυρηνικό όπλο, οι περισσότερες από τις οποίες είχαν παραμείνει ανοιχτές και λειτουργούσαν σε χαμηλά επίπεδα βάσει της συμφωνίας του 2015 μεταξύ του Ιράν και της κυβέρνησης Ομπάμα.

Ο Τραμπ αποχώρησε από εκείνη τη συμφωνία το 2018, γεγονός που οδήγησε τελικά τους Ιρανούς να απαγορεύσουν την πρόσβαση στους επιθεωρητές και να παράγουν ουράνιο σχεδόν επιπέδου πυρηνικού όπλου, διαμορφώνοντας το σκηνικό για τη σημερινή κρίση.

Ωστόσο, δεν είναι καθόλου σαφές αν οι Ιρανοί είναι διατεθειμένοι να συρρικνώσουν ένα πλέον τεράστιο, βιομηχανικής κλίμακας πυρηνικό πρόγραμμα, στο οποίο έχουν δαπανήσει δισεκατομμύρια δολάρια, σε μια μικρή προσπάθεια τόσο περιορισμένου εύρους.

Και επίσης δεν είναι ξεκάθαρο αν ο Τραμπ θα επέτρεπε την πυρηνική παραγωγή περιορισμένη σε μελέτες για τη θεραπεία του καρκίνου και άλλους ιατρικούς σκοπούς, δεδομένων των δημόσιων δηλώσεών του περί «μηδενικού εμπλουτισμού».

Ο Αραγτσί δεν έκανε άμεση αναφορά στην πρόταση όταν μίλησε από την Τεχεράνη. Όμως είπε: «Πιστεύω ότι εξακολουθεί να υπάρχει καλή πιθανότητα για μια διπλωματική λύση», προσθέτοντας: «Δεν υπάρχει, λοιπόν, ανάγκη για οποιαδήποτε στρατιωτική συγκέντρωση δυνάμεων, και η στρατιωτική συγκέντρωση δεν μπορεί να βοηθήσει και δεν μπορεί να μας ασκήσει πίεση».

Στην πραγματικότητα, η πίεση είναι το κλειδί αυτών των διαπραγματεύσεων. Αυτό που ο κΝτόναλντ Τραμπ αποκαλεί «τεράστια αρμάδα» που έχουν συγκεντρώσει οι Ηνωμένες Πολιτείες στις θάλασσες γύρω από το Ιράν είναι η μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη που έχουν συγκεντρώσει στην περιοχή από τότε που προετοιμάζονταν για την εισβολή στο Ιράκ, πριν από σχεδόν 23 χρόνια.

Δύο ομάδες μάχης αεροπλανοφόρων, δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη, βομβαρδιστικά και αεροσκάφη ανεφοδιασμού, καθώς και συστοιχίες αντιπυραυλικής άμυνας έχουν καταφθάσει στην περιοχή — μια επίδειξη διπλωματίας των κανονιοφόρων ακόμη μεγαλύτερη από εκείνη που προηγήθηκε της εξαναγκαστικής απομάκρυνσης του Νικολά Μαδούρο από τη Βενεζουέλα στις αρχές Ιανουαρίου.

Το δεύτερο αεροπλανοφόρο, το Gerald R. Ford, έπλεε νότια της Ιταλίας στη Μεσόγειο Θάλασσα την Κυριακή και σύντομα θα βρεθεί ανοιχτά των ακτών του Ισραήλ, σύμφωνα με στρατιωτικούς αξιωματούχους.

Περιπλέκοντας περαιτέρω οποιαδήποτε τελική απόφαση για στρατιωτικά πλήγματα, Άραβες ηγέτες έχουν καλέσει ομολόγους τους στην Ουάσιγκτον για να διαμαρτυρηθούν για σχόλια του Μάικ Χάκαμπι, του πρέσβη των ΗΠΑ στο Ισραήλ. Σε συνέντευξή του με τον συντηρητικό σχολιαστή Τάκερ Κάρλσον, που μεταδόθηκε την Παρασκευή, ο κ. Χάκαμπι δήλωσε ότι το Ισραήλ είχε δικαίωμα σε μεγάλο μέρος της Μέσης Ανατολής, προκαλώντας την οργή Αράβων διπλωματών σε χώρες τις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες ελπίζουν ότι θα στηρίξουν, ή τουλάχιστον δεν θα αντιταχθούν ανοιχτά, σε μια αμερικανική επίθεση κατά του Ιράν.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης δεν έχουν καταστήσει σαφείς τους στόχους τους καθώς αντιμετωπίζουν το Ιράν, μια χώρα με περισσότερους από 90 εκατομμύρια κατοίκους. Ενώ ο Τραμπ μιλά συχνά για την αποτροπή του Ιράν από το να αποκτήσει ποτέ τη δυνατότητα παραγωγής πυρηνικού όπλου, ο Ρούμπιο και άλλοι συνεργάτες του έχουν περιγράψει και άλλα επιχειρήματα για στρατιωτική δράση: την προστασία των διαδηλωτών που οι ιρανικές δυνάμεις σκότωσαν κατά χιλιάδες τον περασμένο μήνα, την εξάλειψη του οπλοστασίου πυραύλων που το Ιράν μπορεί να χρησιμοποιήσει για να πλήξει το Ισραήλ και τον τερματισμό της υποστήριξης της Τεχεράνης προς τη Χαμάς και τη Χεζμπολάχ.

Ωστόσο, μια αμερικανική στρατιωτική δράση θα μπορούσε επίσης να προκαλέσει μια εθνικιστική αντίδραση, ακόμη και μεταξύ Ιρανών που επιθυμούν να δουν το τέλος της σκληρής εξουσίας του Αγιατολάχ Χαμενεΐ.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι που παρευρέθηκαν στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου το περασμένο Σαββατοκύριακο δήλωσαν ότι αμφέβαλλαν αν η στρατιωτική πίεση θα ανάγκαζε την ιρανική ηγεσία να εγκαταλείψει ένα πρόγραμμα που έχει καταστεί σύμβολο αντίστασης απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες.