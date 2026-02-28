Του Πολύβιου Κανέ

Λίγες ώρες μετά την έναρξη της πολυαναμενόμενης επίθεσης κατά του Ιράν και οι διαμορφωτές της αμερικανικής κοινής γνώμης επιχειρούν να «μεταφράσουν» τις πραγματικές προθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος επιθυμεί μία γρήγορη και εντυπωσιακή στρατιωτική νίκη για να την παρουσιάσει ως «πολεμική φιέστα» στο κοινό του.

Φαίνεται πώς αυτός ο στόχος του είναι από δύσκολος ως και ανέφικτός. Και αυτό διότι το θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν δεν είναι διατεθειμένο να συμπεριφερθεί σύμφωνα με τους κανόνες του πολιτικού και του διπλωματικού lifestyle το οποίο με περισσή εμμονή προκρίνει ο Αμερικανός πρόεδρος ως μέσο άσκησης της διεθνούς πολιτικής.

Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν βρίσκεται, πολύ πιθανόν, στο πιο αδύναμο σημείο της από την ίδρυσή της, το 1979. Τον Ιούνιο, οι επιθέσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ κατέστρεψαν τις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου και πολλά από τα συστήματα αεροπορικής άμυνας της χώρας. Τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο, η χώρα βίωσε την πιο εκτεταμένη εσωτερική εξέγερση από τη γέννηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Καθ’ όλη τη διάρκεια, αντιμετώπισε μια σπειροειδή οικονομική και περιβαλλοντική κρίση που δεν μπορεί να επιλύσει. Κανένα από αυτά τα γεγονότα δεν έχει καταστρέψει την Ισλαμική Δημοκρατία. Ωστόσο, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι αντοχές του καθεστώτος είναι αποδυναμωμένες.

Παρά το αισιόδοξο αυτό συμπέρασμα για τα αμερικανικά ώτα βεβαίως, ο αναλυτής του Foreign Affairs Nate Swanson στο άρθρο του «Γιατί το Ιράν θα κλιμακώσει» «Why Iran Will Escalate» αναπτύσσει μία πολύ ενδιαφέρουσα και μάλλον αιρετική επιχειρηματολογία:

«Ενώ οι διακεκριμένοι πολιτικοί της εξωτερικής πολιτικής σπεύδουν να προειδοποιήσουν για τους κινδύνους μιας αμερικανικής επίθεσης κατά του Ιράν, στο Λευκό Οίκο επικρατεί ευρεία πεποίθηση ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να διαχειριστεί τις συνέπειες μιας επίθεσης. Αυτή η πεποίθηση αντανακλά ένα μοτίβο που διαμορφώνει τη σκέψη του Τραμπ εδώ και χρόνια. Οι διαχειριστές της εξωτερικής πολιτικής της Ουάσιγκτον προειδοποιούν τον πρόεδρο να μην προβεί σε πράξεις που παραβιάζουν τους κανόνες. Αυτός αγνοεί τις συμβουλές τους και προχωράει μπροστά. Και δεν αντιμετωπίζει εμφανείς συνέπειες. Το 2018, όταν ο Τραμπ έσπασε την πολιτική των ΗΠΑ για τη μεταφορά της αμερικανικής πρεσβείας στο Ισραήλ στην Ιερουσαλήμ, υπηρετούσα στο Γραφείο Εγγύς Ανατολής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Οι δικοί μας γραφειοκράτες εμπειρογνώμονες προέβλεπαν ότι η μεταφορά θα προκαλούσε εκτεταμένες διαμαρτυρίες και βία εναντίον του αμερικανικού προσωπικού, και δημιουργήσαμε ομάδες εργασίας και σχέδια εκκένωσης για μια καταστροφική ημέρα που δεν έφτασε ποτέ. Αυτή η δυναμική επαναλήφθηκε τον περασμένο Ιούνιο, όταν ο Τραμπ συμμετείχε στις επιθέσεις του Ισραήλ κατά του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Οι αναλυτές προειδοποίησαν ότι η απόφαση θα προκαλούσε έναν ευρύτερο πόλεμο και θα επιτάχυνε την πυρηνική έξοδο του Ιράν. Για άλλη μια φορά, δεν συνέβη τίποτα. Όταν η κυβέρνηση ανέτρεψε τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο τον Ιανουάριο, οι ειδήμονες επέμειναν ότι η χώρα του και ακόμη και η περιοχή θα βυθιστούν στο χάος, αλλά τίποτα τέτοιο δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμής.

Είναι εύκολο να καταλάβει κανείς γιατί ο Τραμπ πιστεύει ότι οι προειδοποιήσεις για μια νέα επίθεση κατά του Ιράν είναι υπερβολικές και ότι μπορεί να επαναλάβει τη συνταγή του για αποφασιστική δράση και καθαρή έξοδο. Αλλά αυτή τη φορά είναι διαφορετικά.

Εργάστηκα για 18 χρόνια σε διάφορες θέσεις της αμερικανικής κυβέρνησης που αφορούσαν το Ιράν, μεταξύ άλλων ως διευθυντής για το Ιράν του προέδρου Τζο Μπάιντεν και ως μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας του Τραμπ την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2025. Από την εμπειρία αυτή, μπορώ να διαπιστώσω ότι ο Τραμπ δεν κατανοεί ουσιαστικά ότι η αδυναμία του Ιράν δεν θα οδηγήσει τη χώρα σε συνθηκολόγηση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αντίθετα, η τρέχουσα ευπάθεια του Ιράν περιορίζει μόνο το περιθώριο για ουσιαστικούς συμβιβασμούς. Ο Τραμπ δεν κατανοεί επίσης ότι το Ιράν αντιμετωπίζει εντελώς διαφορετικές συνθήκες από αυτές που επικρατούσαν τον Ιούνιο του 2025, όταν επέλεξε να αποκλιμακώσει την κατάσταση. Η Ισλαμική Δημοκρατία πιστεύει πλέον ότι το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να επιτεθούν επανειλημμένα στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων της – το θεμέλιο της ιρανικής αυτοάμυνας – και ότι πρέπει να είναι πιο επιθετική για να προλάβει το είδος της αδιάκοπης επίθεσης που θα μπορούσε να την ανατρέψει εντελώς.

Η ίδια η συμπεριφορά του Τραμπ αυξάνει επίσης τον κίνδυνο κλιμάκωσης. Η ολοένα και πιο έντονη επιθυμία του προέδρου να θεωρηθεί ιστορικός ειρηνοποιός τον έχει οδηγήσει σε μια περιττή δυαδική επιλογή: να πιέσει με σκληρά μέτρα την Τεχεράνη να συνάψει μια νέα σημαντική συμφωνία ή να χρησιμοποιήσει σημαντική δύναμη. Και η ασαφής φύση των κινήτρων του καθιστά αυτό το σημείο ανάφλεξης πολύ πιο επικίνδυνο

Ο Τραμπ φαίνεται να ενδιαφέρεται, χωρίς συγκεκριμένη σειρά προτεραιότητας, να επιδείξει την ισχύ του αμερικανικού στρατού, να ενισχύσει τη διαπραγματευτική του θέση, να δείξει ότι ήταν σοβαρός όταν υποσχέθηκε σε μια ανάρτηση του Ιανουαρίου στο Truth Social να προστατεύσει τους Ιρανούς διαδηλωτές και να διαφοροποιήσει την προσέγγισή του από εκείνη του προέδρου Μπαράκ Ομπάμα. Αυτή η συνονθύλευση στόχων έρχεται σε αντίθεση με την εστίαση που έδειξε στις προηγούμενες επιτυχημένες επιχειρήσεις του και θα τον κάνει λιγότερο προετοιμασμένο αν μια επίθεση δεν αποφέρει την αναμενόμενη, γρήγορη παράδοση. Συνολικά, οι σημερινές συνθήκες σημαίνουν ότι μια επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν θα μπορούσε να οδηγήσει σε απροσδόκητα θανατηφόρα αντίποινα και σε έναν πολύ μακρύτερο και ενδεχομένως καταστροφικό για την Ουάσιγκτον σύγκρουση.

ΜΙΑ ΠΑΓΙΔΑ ΠΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕ Ο ΙΔΙΟΣ

Από στρατηγική άποψη, ο Τραμπ δεν έχει κανένα σοβαρό λόγο να επιτεθεί στο Ιράν. Η Τεχεράνη αποτελεί απειλή για τα συμφέροντα της Ουάσιγκτον στη Μέση Ανατολή, ναι, αλλά δεν αποτελεί άμεση απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά τις εκτεταμένες διαμαρτυρίες των Ιρανών και τη βίαιη σφαγή που ακολούθησε, η συνεχής οικονομική και διπλωματική πίεση θα είχε αποδυναμώσει περαιτέρω το καθεστώς χωρίς να διακινδυνεύσει μια ανοιχτή σύγκρουση. Αλλά αυτός ο πρόεδρος σπάνια ικανοποιείται με ήσυχες νίκες. Ως αποτέλεσμα, έχει διατυπώσει μια σημαντική, πιο εντυπωσιακή απαίτηση. Είτε η ιρανική κυβέρνηση συμφωνεί σε μια μεγάλη πυρηνική συμφωνία στην οποία θα εγκαταλείψει κάθε πυρηνικό εμπλουτισμό και το πρόγραμμα πυραύλων της, είτε η Ουάσιγκτον θα επιτεθεί.

Η εκτόξευση περιορισμένης στρατιωτικής επίθεσης κατά του Ιράν για να το αναγκάσει να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των ΗΠΑ ταιριάζει στο σχέδιο του Τραμπ. Θα του προσφέρει ένα θεαματικό αποτέλεσμα. Και είναι σαφές ότι θέλει είτε μια συνθήκη παράδοσης είτε ένα ευρύ πλαίσιο που θα επικυρώνει τον ισχυρισμό του ότι έφερε την ειρήνη στη Μέση Ανατολή για πρώτη φορά μετά από αρκετές χιλιετίες. Ωστόσο, οι ηγέτες του Ιράν είναι όλο και πιο απρόθυμοι να του προσφέρουν μια μεγάλη, συμβολική νίκη. Γενικά, οι Ιρανοί διαπραγματευτές προτιμούν να επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα θέματα και σε περιορισμένες, αμοιβαίες παραχωρήσεις. Ο Μπάιντεν το είχε καταλάβει αυτό και, ως μέλος της διαπραγματευτικής του ομάδας για το Ιράν, πέρασα αμέτρητες ώρες συζητώντας πώς να κατηγοριοποιήσουμε τις κυρώσεις που σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα.

Σε μια σειρά διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες στη Γενεύη την περασμένη εβδομάδα, το Ιράν έστειλε τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσί, όλους τους επίσημους συμβούλους του και μια ομάδα τεχνικών εμπειρογνωμόνων για να επεξεργαστούν λεπτομέρειες όπως το πώς θα εξάγει το Ιράν τα αποθέματα ουρανίου του και ποιες εκτελεστικές διαταγές των ΗΠΑ θα ακυρωθούν. Ο Τραμπ, αντίθετα, έστειλε μόνο δύο άτομα: τον ειδικό απεσταλμένο του, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του, Τζάρετ Κούσνερ. Δεν ενδιαφέρεται για τεχνικές λεπτομέρειες ούτε κατανοεί τη ιδιαίτερη σημασία τους για το Ιράν.

Αντ’ αυτού, η Ουάσιγκτον απαιτεί ριζικές δημόσιες παραχωρήσεις, χωρίς να προσφέρει σχεδόν τίποτα συγκεκριμένο σε αντάλλαγμα. Ο Τζον Λίμπερτ, πρώην Αμερικανός διπλωμάτης και, το 1979, όμηρος στο Ιράν, παρατηρεί με ειρωνεία στο βιβλίο του Negotiating With Iran (Διαπραγματεύσεις με το Ιράν) ότι «το Ιράν δεν υποκύπτει στην πίεση – μόνο σε μεγάλη πίεση». Σημειώνει πώς το Ιράν, μετά από χρόνια έντονης αντίστασης, αποδέχτηκε το 1988 μια ταπεινωτική εκεχειρία με το Ιράκ υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, αφού τελικά κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η συνέχιση του καταστροφικού οκταετούς πολέμου απειλούσε την επιβίωση της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Το Ιράν δεν θα υποκύψει σε σημαντικές απαιτήσεις απλώς και μόνο λόγω μιας εκστρατείας βομβαρδισμών. Και, κατ’ επέκταση, το ιρανικό καθεστώς δεν θα υπογράψει συμφωνίες που, κατά την άποψή του, υπονομεύουν θεμελιωδώς τη βιωσιμότητά του, ειδικά χωρίς ταυτόχρονες εγγυήσεις. Η επιμονή ότι το Ιράν πρέπει να διαλύσει το πυραυλικό του πρόγραμμα, για παράδειγμα, είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα έχει αποτέλεσμα — το καθεστώς πιστεύει ότι το πυραυλικό πρόγραμμα ενισχύει την εξουσία του. Ο Τραμπ δεν κατανοεί ότι, ανεξάρτητα από το πόσο αδύναμο είναι το Ιράν ή πόση δύναμη αναπτύσσει οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο ανώτατος ηγέτης Αλί Χαμενεΐ δεν θα διαπραγματευτεί ποτέ οικειοθελώς το τέλος της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Θα προτιμούσε να πεθάνει ως μάρτυρας.

Την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές ήδη το Ιράν πραγματοποιεί επιθέσεις με αμφιλεγόμενη βεβαίως αποτελεσματικότητα ,αλλά δεν είναι εκεί το ζήτημα, κατά των αμερικανικών βάσεων σε όλη την Μέση Ανατολή. Αν η επιχειρηματολογία των πεσιμιστών αναλυτών στις ΗΠΑ έχει κάποια βάση, τότε οι Αμερικανοί διακινδυνεύουν μία ολική εμπλοκή στη Μέση Ανατολή. Μία εμπλοκή την οποία ο Τραμπ θα πρέπει πολύ πειστικά να εξηγήσει στους ψηφοφόρους του οι οποίοι τον ψήφισαν για τους ακριβώς αντίθετους λόγους. Για να απεμπλακεί η Αμερική από τις διεθνείς πολεμικές περιπέτειες.