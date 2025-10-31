«H κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει την κατάργηση των κυρώσεων του Νόμου Σίζαρ (Ceasar Act) κατά της Συρίας μέσω του νομοσχεδίου για τον Νόμο περί Εθνικής Άμυνας», δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Όπως πρόσθεσε «Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε τακτική επικοινωνία με τους περιφερειακούς εταίρους και χαιρετίζει οποιαδήποτε επένδυση ή δέσμευση στη Συρία που υποστηρίζει την ευκαιρία να έχουν όλοι οι Σύροι μια ειρηνική και ευημερούσα χώρα».

Πηγή: ΑΠΕ

Επιμέλεια: Χρύσανθος Αναγνώστου