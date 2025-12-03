Η κυβέρνηση Τραμπ ανέστειλε όλα τα αιτήματα για μετανάστευση που προέρχονται από 19 χώρες, οι οποίες χαρακτηρίσθηκαν υψηλού κινδύνου μερικές ημέρες μετά τους θανάσιμους πυροβολισμούς στην Ουάσινγκτον από έναν αφγανό υπήκοο, ανακοίνωσε χθες, Τρίτη, το αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

Η αναστολή αφορά πρόσωπα προερχόμενα από τις δώδεκα χώρες, οι πολίτες των οποίων δεν είχαν ήδη από τον Ιούνιο το δικαίωμα να μεταβαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και τους πολίτες άλλων επτά χωρών, σύμφωνα με έγγραφο των μεταναστευτικών υπηρεσιών που είδε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Πηγή: ΑΠΕ