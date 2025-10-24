Επιμέλεια: Γ.Κ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν σήμερα κυρώσεις στον πρόεδρο της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, κατηγορώντας τον για την αδράνεια στην αντιμετώπιση της ροής κοκαΐνης προς τη χώρα, αυξάνοντας την πίεση στον ηγέτη που έχει έρθει σε αντιπαράθεση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, «από τότε που ο Πέτρο ανέλαβε, η παραγωγή κοκαΐνης στην Κολομβία έχει φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ δεκαετιών, πλημμυρίζοντας τις ΗΠΑ και θέτοντας σε κίνδυνο τους Αμερικανούς». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «ο πρόεδρος Πέτρο επέτρεψε στα καρτέλ ναρκωτικών να αναπτυχθούν και αρνήθηκε να αναχαιτίσει τη δραστηριότητά τους. Ο πρόεδρος Τραμπ λαμβάνει τώρα μέτρα για να προστατεύσει την πατρίδα μας και να στείλει μήνυμα ότι η διακίνηση ναρκωτικών δεν θα γίνεται ανεκτή».

Απαντώντας μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ, ο Πέτρο τόνισε ότι η Κολομβία καταπολεμά τη διακίνηση ναρκωτικών εδώ και δεκαετίες. «Οι προσπάθειές μου να περιορίσω το λαθρεμπόριο οδήγησαν σε αυτήν την αντίδραση από την κυβέρνηση μιας κοινωνίας που έχουμε υποστηρίξει για να μειώσει την κατανάλωση κοκαΐνης. Είναι παράδοξο, αλλά δεν θα κάνουμε ούτε βήμα πίσω και δεν θα υποκύψουμε», δήλωσε.

Η προσθήκη του Πέτρο στη λίστα κυρώσεων των ΗΠΑ φέρνει το όνομά του δίπλα σε άλλους παγκόσμιους ηγέτες όπως ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

Εκτός από τον ίδιο, κυρώσεις επιβλήθηκαν και στη σύζυγο και τον γιο του Πέτρο, καθώς και στον Αρμάντο Μπενεντέτι, υπουργό Εσωτερικών της Κολομβίας.

Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, ο Τραμπ είχε απειλήσει να αυξήσει τους δασμούς στην Κολομβία και την Τετάρτη ανακοίνωσε την παύση οποιασδήποτε χρηματοδότησης προς τη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ