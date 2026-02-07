Οι ΗΠΑ κατηγόρησαν το Πεκίνο την Παρασκευή ότι διεξήγαγε μια μυστική πυρηνική δοκιμή το 2020, την ώρα που τάσσονται υπέρ μιας νέας, ευρύτερης συνθήκης ελέγχου των εξοπλισμών με τη συμμετοχή της Κίνας όπως και της Ρωσίας.

Οι κατηγορίες κατά τη διάρκειας μιας διάσκεψης για τον αφοπλισμό υπογραμμίζουν την ένταση μεταξύ της Ουάσιγκτον και του Πεκίνου σε μία καθοριστική στιγμή στον έλεγχο των πυρηνικών όπλων, μία ημέρα μετά τη λήξη της συνθήκης για τον περιορισμό της ανάπτυξης πυραύλων και εκρηκτικών κεφαλών από τις ΗΠΑ και τη Ρωσία.

Τι αποκάλυψε ο υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ για τον Έλεγχο των Όπλων και τη Διεθνή Ασφάλεια στη Γενεύη

«Μπορώ να αποκαλύψω ότι η αμερικανική κυβέρνηση γνωρίζει ότι η Κίνα διεξήγαγε πυρηνικές δοκιμές, συμπεριλαμβανομένων προετοιμασιών για δοκιμές με καθορισμένες αποδόσεις εκατοντάδων τόνων», δήλωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ για τον Έλεγχο των Όπλων και τη Διεθνή Ασφάλεια Τόμας ΝτιΝάνο κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης για τον Αφοπλισμό στη Γενεύη.

Ο κινεζικός στρατός «επιδίωξε να αποκρύψει τις δοκιμές συγκαλύπτοντας τις πυρηνικές εκρήξεις, διότι αναγνώρισε ότι αυτές οι δοκιμές παραβιάζουν τις δεσμεύσεις απαγόρευσης των δοκιμών. Η Κίνα χρησιμοποίησε την «αποσύζευξη», μια μέθοδο για τη μείωση της αποτελεσματικότητας της παρακολούθησης της σεισμικής δραστηριότητας, προκειμένου να αποκρύψει τις δραστηριότητές της από τον κόσμο», είπε.

Ο ΝτιΝάνο ανέφερε πως η Κίνα διεξήγαγε μια τέτοια «δοκιμή με παραγωγή ισχύος» την 22α Ιουνίου του 2020.

Τι απαντά η Κίνα

Ο πρεσβευτής της Κίνας για τον αφοπλισμό Σεν Τζιαν δεν απάντησε άμεσα στις καταγγελίες του ΝτιΝάνο, όμως είπε πως το Πεκίνο ενεργεί πάντα με σύνεση και υπευθυνότητα στα θέματα πυρηνικών.

«Η Κίνα σημειώνει ότι οι ΗΠΑ συνεχίζουν να μιλάνε για την υποτιθέμενη κινεζική πυρηνική απειλή. Η Κίνα αντιτίθεται σθεναρά σε τέτοιες ψευδείς αφηγήσεις», υπογράμμισε. «Εκείνες (οι ΗΠΑ) είναι ένοχες για την επιδείνωση της κούρσας εξοπλισμών».

Διπλωμάτες στη Διάσκεψη είπαν πως οι αμερικανικοί ισχυρισμοί είναι καινούργιοι και ανησυχητικοί. Η Κίνα, όπως οι ΗΠΑ, έχουν υπογράψει όμως δεν έχουν επικυρώσει τη Συνθήκη για την Πλήρη Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών (Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty- CTBT). Η Ρωσία υπέγραψε και την επικύρωσε, όμως απέσυρε την επικύρωσή της το 2023.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ