Η Ουκρανία και η Συρία αποκατέστησαν επισήμως τις διπλωματικές σχέσεις τους, καθώς οι πρόεδροι των δύο χωρών συναντήθηκαν χθες Τετάρτη (24/9) στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ανακοίνωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι.

Ukrayna ve Suriye arasında diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesine yönelik ortak bir bildiri imzalandı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodımır Zelenskıy, Suriye halkının istikrar mücadelesine destek vereceklerini vurguladı. pic.twitter.com/JNExpdzf9r

Το Κίεβο είχε διακόψει τις διπλωματικές σχέσεις με τη Δαμασκό το 2022 όταν το καθεστώς του Μπασάρ αλ Άσαντ αναγνώρισε την «ανεξαρτησία» ουκρανικών περιφερειών που ελέγχονταν από τις ρωσικές δυνάμεις μετά την εισβολή των στρατευμάτων της Μόσχας.

🇺🇦🇸🇾 Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD’nin New York şehrindeki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda ilk kez bir araya geldi.

▫️ Görüşmede savaş, yaptırımlar ve değişen ittifaklar bağlamında güvenlik tehditleri tartışıldı. pic.twitter.com/E438dtFdFi

— Pars Plus (@Pars_Pluss) September 24, 2025