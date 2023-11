Η Ουκρανία ανέλαβε σήμερα την ευθύνη για τη δολοφονία με παγιδευμένο με εκρηκτικά όχημα του Μιχαήλ Φιλιπονένκο, βουλευτή και πρώην υψηλόβαθμου στρατιωτικού αξιωματούχου της περιοχής του Λουχάνσκ (ανατολική Ουκρανία) που τελεί υπό ρωσική κατοχή.

«Η ειδική επιχείρηση για την εξολόθρευση του εκτελεστή Φιλιπονένκο έγινε από κοινού με εκπροσώπους του κινήματος αντίστασης» των Ουκρανών στην περιοχή αυτή, δήλωσαν οι στρατιωτικές υπηρεσίες Πληροφοριών (GUR) από το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας.

Ο Φιλιπονένκο «εμπλεκόταν στην οργάνωση θαλάμων βασανιστηρίων» για «αιχμαλώτους πολέμου και αμάχους» Ουκρανούς στο κατεχόμενο τμήμα της περιφέρειας του Λουχάνσκ και «ο ίδιος προσωπικά» συμμετείχε στα βασανιστήρια, σύμφωνα με την ανακοίνωση των GUR στο Telegram.

This morning in Luhansk, as a result of a car explosion, former head of the People’s Militia of the so-called LPR”, the so-called deputy LPR from the Russian LDPR party – Filiponenko Mikhail Yuryevich was eliminated. He was involved in the organization of torture camps in the… pic.twitter.com/IpOx2VsFKP

— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) November 8, 2023

