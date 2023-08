Σχεδόν έναν μήνα μετά την επίθεση στη γέφυρα της Κριμαίας, οι Υπηρεσίες Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) ανέλαβαν την ευθύνη για το συμβάν, αποκαλύπτοντας και τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκε το συγκεκριμένο πλήγμα.

Πιο αναλυτικά, οι ουκρανικές Υπηρεσίες Ασφαλείας παραχώρησαν στο CNN αποκλειστικό υλικό από τη στιγμή της επίθεσης, στο οποίο μπορεί να διακρίνει κανείς ένα πειραματικό θαλάσσιο drone να χτυπάει τη γέφυρα που συνδέει την προσαρτημένη -από το 2014- χερσόνησο με τη Ρωσία. Παράλληλα, οι SBU αποκάλυψαν νέες λεπτομέρειες για την επιχείρηση και προειδοποίησαν ότι θα ακολουθήσουν και άλλες τέτοιες επιθέσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Είναι η πρώτη φορά που οι Υπηρεσίες Ασφαλείας της Ουκρανίας αναλαμβάνουν δημόσια την ευθύνη για την επίθεση της 17ης Ιουλίου, που προκάλεσε ζημιές στη γέφυρα και τον θάνατο δύο πολιτών, σύμφωνα με Ρώσους αξιωματούχους.

Exclusive: Video footage shows the moment Ukraine used an experimental drone to attack a Russian bridge, as its security services warn more assaults will follow.https://t.co/SgbwqNvubN pic.twitter.com/EUvNI7d5Jx

— CNN (@CNN) August 16, 2023

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ