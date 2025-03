Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Η Ουκρανία έχει χάσει την πρόσβαση στις δορυφορικές εικόνες των ΗΠΑ αφότου η αμερικανική εταιρεία διαστημικής τεχνολογίας Maxar, μπλόκαρε τη χρήση των υπηρεσιών της από το Κίεβο, ανέφερε τοπικό μέσο ενημέρωσης την Παρασκευή. Η κίνηση έρχεται κατόπιν της πρόσφατης απόφασης της Ουάσινγκτον να παγώσει τη στρατιωτική βοήθεια και την ανταλλαγή πληροφοριών με την Ουκρανία.

Το ουκρανικό μέσο μαζικής ενημέρωσης Militarnyi ισχυρίστηκε ότι αρκετοί ανώνυμοι χρήστες Maxar επιβεβαίωσαν ότι έχουν στερηθεί την πρόσβαση στην υπηρεσία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία εξήγησε ότι ο περιορισμός είχε εισαχθεί «ως απάντηση σε ένα διοικητικό αίτημα».

Το μέσο σημείωσε ότι ο αποκλεισμός φαίνεται να ισχύει τόσο για τους κυβερνητικούς όσο και για τους ιδιωτικούς χρήστες, προσθέτοντας ότι το αίτημα που αναφέρεται από την εταιρεία πιθανώς αφορά στην εντολή του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσει κάθε ανταλλαγή πληροφοριών με την Ουκρανία.

Η Maxar, σύμφωνα με το Militarnyi, ήταν ένας από τους κορυφαίους παρόχους υψηλής ανάλυσης εμπορικών δορυφορικών εικόνων στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας που τις χρησιμοποιούν για να παρακολουθήσουν τις κινήσεις των ρωσικών στρατευμάτων, να αξιολογήσουν τις συνθήκες του πεδίου μάχης και τις ζημιές σε βασικές υποδομές. Η αμερικανική εταιρεία δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει τον εικαζόμενο περιορισμό των υπηρεσιών.

Η έκθεση έρχεται καθώς η Ουάσινγκτον έχει σταματήσει την παράδοση στρατιωτικής βοήθειας αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ουκρανία, ενώ η CIA επιβεβαίωσε ότι η ανταλλαγή πληροφοριών με το Κίεβο έχει ανασταλεί. Η απόφαση να παγώσει τη στρατιωτική υποστήριξη για την Ουκρανία πάρθηκε μετά τη θερμή συνάντηση της περασμένης εβδομάδας μεταξύ του Τραμπ και του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς με τον Ζελένσκι στο Λευκό Οίκο, κατά τη διάρκεια της οποίας, ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε τον ομόλογο του για αχαριστία κι ότι τζογάρει με ένα Γ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, αρνούμενος να αναζητήσει ειρήνη με τη Ρωσία. Ο ηγέτης της Ουκρανίας κλήθηκε να εγκαταλείψει την αμερικανική πρωτεύουσα και να επιστρέψει μόνο όταν ήταν έτοιμος για σοβαρές διαπραγματεύσεις.

Η Μόσχα χαιρέτισε την αναστολή της στρατιωτικής βοήθειας της Ουάσινγκτον στο Κίεβο, σημειώνοντας ότι τέτοια βήματα θα μπορούσαν ενδεχομένως να ενθαρρύνουν την Ουκρανία να αναζητήσει μια ειρηνική επίλυση στη σύγκρουση.

Ο Mασκ λέει ότι η πρώτη γραμμή της Ουκρανίας θα καταρρεύσει σε περίπτωση αποσύνδεσης από το Starlink

Ο ιδιοκτήτης του SpaceX, Έλον Μασκ, δήλωσε ότι το δορυφορικό σύστημα Starlink είναι η ραχοκοκαλιά του Ουκρανικού Στρατού, προσθέτοντας ότι ολόκληρη η πρώτη γραμμή του Κιέβου θα καταρρεύσει σε περίπτωση αποσύνδεσης της χώρας από το σύστημα.

«Το σύστημα Starlink μου είναι η ραχοκοκαλιά του Ουκρανικού Στρατού. Ολόκληρη η πρώτη γραμμή τους θα καταρρεύσει αν το απενεργοποιήσω», έγραψε στο κοινωνικό δίκτυο X, που είναι κι αυτό δικό του.

Ο διάσημος επιχειρηματίας δήλωσε επίσης ότι είναι άρρωστος από τη χρόνια σφαγή σε ένα αδιέξοδο που η Ουκρανία θα χάσει αναπόφευκτα.

Αυτό που με αρρωσταίνει είναι η χρόνια σφαγή σε ένα αδιέξοδο όπου η Ουκρανία θα χάσει αναπόφευκτα.

Αυτό που με αρρωσταίνει είναι η χρόνια σφαγή σε ένα αδιέξοδο όπου η Ουκρανία θα χάσει αναπόφευκτα.

Όποιος πραγματικά νοιάζεται, πραγματικά σκέφτεται και πραγματικά καταλαβαίνει, θέλει να σταματήσει η κρεατομηχανή.

Ειρήνη τώρα!!», σημείωσε ο Mασκ.

