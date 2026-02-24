Ως «παράλογους» απέρριψε η Ουκρανία τους ρωσικούς ισχυρισμούς ότι το Κίεβο επιχειρεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα με τη βοήθεια της Βρετανίας και της Γαλλίας.

«Ρώσοι αξιωματούχοι, γνωστοί για το εντυπωσιακό ιστορικό τους στα ψέματα, προσπαθούν για άλλη μια φορά να αναβιώσουν την παλιά ανοησία της “βρώμικης βόμβας”», δήλωσε στο Reuters ο Χεόρχιι Τίχιι, εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών.

«Για την ιστορία: η Ουκρανία έχει ήδη απορρίψει τέτοιους παράλογους ρωσικούς ισχυρισμούς πολλές φορές στο παρελθόν και τους απορρίπτουμε επίσημα ξανά τώρα. Καλούμε τη διεθνή κοινότητα να απορρίψει και να καταδικάσει τις “βόμβες βρώμικων πληροφοριών” της Ρωσίας», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, η Υπηρεσία Εξωτερικής Κατασκοπείας της Ρωσίας (SVR), χωρίς να παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία, κατηγόρησε το Λονδίνο και το Παρίσι ότι προετοιμάζονται να προμηθεύσουν κρυφά την Ουκρανία με εξαρτήματα και τεχνολογία πυρηνικών όπλων.