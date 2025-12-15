Η Ουκρανία έπληξε ρωσικό υποβρύχιο αξίας 400 εκατομμυρίων δολαρίων στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ, προκαλώντας κρίσιμες ζημιές στο σκάφος.

Η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας της Ουκρανίας (SBU) ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι το υποβρύχιο τύπου Kilo τέθηκε εκτός επιχειρησιακής λειτουργίας, έπειτα από την πρώτη επιτυχημένη επίθεση αυτού του είδους που πραγματοποιήθηκε με θαλάσσια drones Sea Baby.

Η SBU ανέφερε ότι «στο υποβρύχιο υπήρχαν τέσσερις εκτοξευτές πυραύλων Kaliber, τους οποίους χρησιμοποιεί ο εχθρός για να χτυπήσει το έδαφος της Ουκρανίας»

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης: