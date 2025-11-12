Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Η Ουκρανία αντιμετωπίζει επιδεινούμενη έλλειψη στρατιωτών, καθώς αριθμός ρεκόρ ανδρών καταφεύγει στην Ευρώπη, προειδοποίησε σε συνέντευξή του ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο.

«Έχουμε τεράστια προβλήματα με την επάνδρωση των στρατιωτικών μας δυνάμεων», δήλωσε ο Κλίτσκο στο Axel Springer Global Reporters Network, αναγνωρίζοντας το τίμημα που έχει επιφέρει ο συνεχιζόμενος πόλεμος, στην ικανότητα της Ουκρανίας να αναπληρώσει τις τάξεις της σχεδόν μετά από τέσσερα χρόνια συγκρούσεων.

Ο Δήμαρχος του Κιέβου ανέφερε επίσης ότι τα ρωσικά στρατεύματα προελαύνουν αδιάκοπα, περιγράφοντας τις επιθέσεις τους ως «σαν ένα παιχνίδι στον υπολογιστή – απλώς συνεχίζουν να έρχονται, δεν νοιάζονται για τους πεσόντες στρατιώτες».

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, οι Ουκρανοί μπορούν να επιστρατευτούν από την ηλικία των 25 ετών. Ο Κλίτσκο πρότεινε ότι αυτό θα πρέπει να αλλάξει.

«Στο παρελθόν, οι 18χρονοι υπηρετούσαν στον στρατό, αλλά αυτά είναι παιδιά», είπε. «Αυτή τη στιγμή μπορείς να επιστρατευτείς στην Ουκρανία μόνο από την ηλικία των 25 ετών. Θα μπορούσες να το μειώσεις κατά ένα ή δύο χρόνια, στα 23 ή 22».

Τα σχόλια αυτά αντικατοπτρίζουν την αυξανόμενη ανησυχία για την αυξανόμενη έξοδο νέων ανδρών. Ένα κυβερνητικό διάταγμα που εκδόθηκε τον Αύγουστο και επιτρέπει σε άνδρες ηλικίας 18 έως 22 ετών να εγκαταλείψουν τη χώρα συνέπεσε με μια απότομη αύξηση των Ουκρανών που αναζητούν προστασία σε χώρες της ΕΕ.

Πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι οι χώρες της ΕΕ χορήγησαν περισσότερες από 79.000 νέες αποφάσεις προσωρινής προστασίας σε Ουκρανούς τον Σεπτέμβριο — ο υψηλότερος μηνιαίος αριθμός εδώ και δύο χρόνια — με μεγάλες αυξήσεις μετανάστευσης να καταγράφονται στη Γερμανία και την Πολωνία.

Ο Κλίτσκο είπε ότι η ανισορροπία μεταξύ του ανθρώπινου δυναμικού της Ουκρανίας και του αριθμού των Ρώσων γίνεται όλο και πιο σοβαρή.

«Οι Ρώσοι έχουν τάξη και προελαύνουν», είπε. «Υπερασπιζόμαστε τη χώρα μας με επιτυχία για σχεδόν τέσσερα χρόνια, αλλά είναι δύσκολο. Το θάρρος για μάχη είναι ακόμα εκεί, αυτό έχει μεγάλη σημασία».

Με εκατομμύρια Ουκρανούς να βρίσκονται τώρα στο εξωτερικό, ο δήμαρχος του Κιέβου δήλωσε ότι το μέλλον της χώρας εξαρτάται από την αντιστροφή αυτής της φυγής μόλις αποκατασταθεί η ειρήνη. «Θα ήμασταν χαρούμενοι αν οι μισοί από τους νεότερους επέστρεφαν», είπε. «Αλλά γι’ αυτό, χρειαζόμαστε ειρήνη, θέσεις εργασίας και καλή ποιότητα ζωής. Μετά τον πόλεμο, αντιμετωπίζουμε τεράστιες προκλήσεις».

Ο Κλίτσκο που είναι σήμερα Δήμαρχος της πρωτεύουσας της Ουκρανίας ήταν πρώην επαγγελματίας πυγμάχος, έχοντας κερδίσει πολλά παγκόσμια πρωταθλήματα βαρέων βαρών.

Κατείχε το παγκόσμιο τίτλο της Παγκόσμιας Οργάνωσης Πυγμαχίας από το 1999 έως το 2000, το τίτλο του περιοδικού Ring το 2004 και το 2005, και το τίτλο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Πυγμαχίας δύο φορές μεταξύ 2004 και 2013.

Συνολικά, ο Κλιτσκό έχει νικήσει 15 μαχητές για τον παγκόσμιο τίτλο Βαρέων Βαρών.

Ασχολήθηκε ενεργά με την Ουκρανική πολιτική από το 2005 και συνδύασε την ενασχόληση με την πυγμαχία και τον αθλητισμό μέχρι την απόσυρση του από το άθλημα το 2013.

Εξελέγη δήμαρχος του Κιέβου στις 25 Μαΐου 2014.

Με πληροφορίες από: POLITICO