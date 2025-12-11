Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα (11/12) ότι οι δυνάμεις του εξακολουθούν να έχουν τον έλεγχο της πόλης Σίβερσκ στην ανατολική γραμμή του μετώπου, διαψεύδοντας δηλώσεις Ρώσων διοικητών ότι τα στρατεύματά τους την είχαν καταλάβει.

«Προς την κατεύθυνση του Σλαβιάνσκ, η πόλη Σίβερσκ παραμένει υπό τον έλεγχο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας», έγραψε με ανάρτηση της στο Facebook η Ειδική Ομάδα Επιχειρήσεων του ουκρανικού στρατού στην ανατολική Ουκρανία.

«Ο εχθρός προσπαθεί να διεισδύσει στο Σίβερσκ σε μικρές ομάδες, εκμεταλλευόμενος τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, αλλά οι περισσότερες από αυτές τις μονάδες καταστρέφονται στις προσεγγίσεις».