Η Ουκρανία έφερε στη δημοσιότητα το πρωί της Τετάρτης τις μεγαλύτερες επιθέσεις του 2025 σε βάρος της Ρωσίας.

Η μονάδα Alpha της SBU (ουκρανική μυστική υπηρεσία) δημοσίευσε βίντεο με ορισμένα στιγμιότυπα από τις επιθέσεις που έπληξαν σε μεγάλο βαθμό ρωσικά εδάφη.

Η ουκρανική μυστική υπηρεσία υποστήριξε πως χτυπήθηκαν 5 ρωσικά αεροδρόμια με την καταστροφή 15 αεροσκαφών, προκαλώντας ζημιές περίπου 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Το βίντεο δείχνει χτυπήματα σε: