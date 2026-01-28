Η Ουκρανία έφερε στη δημοσιότητα το πρωί της Τετάρτης τις μεγαλύτερες επιθέσεις του 2025 σε βάρος της Ρωσίας.
Η μονάδα Alpha της SBU (ουκρανική μυστική υπηρεσία) δημοσίευσε βίντεο με ορισμένα στιγμιότυπα από τις επιθέσεις που έπληξαν σε μεγάλο βαθμό ρωσικά εδάφη.
Η ουκρανική μυστική υπηρεσία υποστήριξε πως χτυπήθηκαν 5 ρωσικά αεροδρόμια με την καταστροφή 15 αεροσκαφών, προκαλώντας ζημιές περίπου 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων.
Δείτε το σχετικό βίντεο:
Το βίντεο δείχνει χτυπήματα σε:
- 11 μαχητικά και βομβαρδιστικά (Su-30SM, Su-34, Su-27, Su-24, MiG-31)
- 3 ελικόπτερα (Mi-28, Mi-26, Mi-8)
- 1 μεταγωγικό αεροπλάνο (An-26)