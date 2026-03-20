Η Ουκρανία έχει αναπτύξει μονάδες αναχαίτισης drones για την προστασία κρίσιμων υποδομών σε πέντε χώρες της Μέσης Ανατολής, δήλωσε ο γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας της χώρας, Ρούστεμ Ουμέροφ, έπειτα από επίσκεψή του στην περιοχή.
«Γίνονται επίσης εργασίες για την επέκταση των περιοχών κάλυψης», έγραψε ο Ουμέροφ στο X.
Report to the President of Ukraine, Volodymyr @ZelenskyyUa, on the work of Ukrainian teams in the Gulf region.
Over the past week, I visited the UAE, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, and Jordan. I held meetings with leadership of those countries and relevant institutions.… pic.twitter.com/PWlfTG0She
— Rustem Umerov (@rustem_umerov) March 20, 2026