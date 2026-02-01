Τις ευχαριστίες του προς τον Ίλον Μασκ και τη SpaceX εξέφρασε ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας Μιχαΐλο Φεντόροφ, μετά τη λήψη μέτρων που περιορίζουν τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του συστήματος Starlink από τη Ρωσία, κυρίως για τον έλεγχο drones πάνω από ουκρανικό έδαφος.

«Τα πρώτα μέτρα αποδίδουν ήδη αποτελέσματα. Ευχαριστούμε που στέκεστε στο πλευρό μας», ανέφερε ο Φεντόροφ σε ανάρτησή του στο Χ, απαντώντας σε μήνυμα του Αμερικανού δισεκατομμυριούχου, ο οποίος σημείωσε ότι οι παρεμβάσεις της SpaceX φαίνεται πως λειτουργούν και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω ενεργειών.

Ο Ουκρανός Υπουργός διευκρίνισε ότι το Κίεβο βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τη SpaceX και ανακοίνωσε ότι θα εφαρμοστεί σύστημα καταχώρισης και επιβεβαίωσης των τερματικών σταθμών Starlink που λειτουργούν στην Ουκρανία. Όσοι σταθμοί δεν επιβεβαιωθούν, προειδοποίησε, θα απενεργοποιηθούν.