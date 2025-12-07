Επίθεση κατά των «διεφθαρμένων», πλούσιων Ουκρανών εξαπέλυσε ο μεγαλύτερος γιος του Αμερικανού Προέδρου, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, κατά τη διάρκεια ενός Συνεδρίου για τη Μέση Ανατολή. Μάλιστα, ο υιός Τραμπ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να αποσύρουν τη στήριξή τους προς την Ουκρανία στον πόλεμο με τη Ρωσία.

Συγκεκριμένα, ο Τραμπ Τζούνιορ επιτέθηκε στην πολιτική της Ουκρανίας, δηλώνοντας ότι οι «διεφθαρμένοι», πλούσιοι Ουκρανοί εγκατέλειψαν τη χώρα και άφησαν την «αγροτική τάξη» να πολεμήσει.

Παράλληλα, κατηγόρησε τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ότι συνεχίζει τον πόλεμο για να αποφύγει την ήττα στις επόμενες Εκλογές, υποστηρίζοντας ότι η διαρκής αναγνώρισή του από την Αριστερά τον καθιστά σχεδόν «θεότητα», ενώ η χώρα του είναι «πολύ πιο διεφθαρμένη από τη Ρωσία».

Σύμφωνα με τον Guardian, ο γιος του Αμερικανού Προέδρου επέκρινε και την επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, για τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, οι οποίες, κατά την άποψή του, αύξησαν την τιμή του πετρελαίου και επέτρεψαν στη Ρωσία να χρηματοδοτεί τον πόλεμο.

«Η ευρωπαϊκή στρατηγική είναι ότι περιμένουμε τη Ρωσία να χρεοκοπήσει – αυτό δεν είναι σχέδιο», φαίνεται να είπε.

Αναφερόμενος στην προεκλογική εκστρατεία του 2022, ο Τραμπ Τζούνιορ υποστήριξε ότι μόνο τρία άτομα θεώρησαν τον πόλεμο στην Ουκρανία ως κύριο ζήτημα. Επέμεινε ότι η εισροή ναρκωτικών από τη Βενεζουέλα αποτελεί «πιο άμεσο και επικίνδυνο πρόβλημα» για τις ΗΠΑ απ’ ό,τι ο πόλεμος στην Ουκρανία ή τη Ρωσία.

Επιπλέον, ισχυρίστηκε ότι φέτος το καλοκαίρι στο Μονακό, παρατήρησε ότι το 50% των υπερπολυτελών αυτοκινήτων, όπως Bugatti και Ferrari, είχαν αριθμούς κυκλοφορίας από την Ουκρανία. «Πιστεύετε ότι αυτά τα αυτοκίνητα τα κέρδισαν στην Ουκρανία;», αναρωτήθηκε.

Όταν ρωτήθηκε αν ήταν πιθανό ο πατέρας του – ο οποίος έθεσε υποψηφιότητα στις Εκλογές ισχυριζόμενος ότι θα μπορούσε να φέρει την ειρήνη στην Ουκρανία – να αποχωρήσει απλά, ο Τραμπ Τζούνιορ είπε ότι ίσως το έκανε, προσθέτοντας ότι ο πατέρας του είναι ένας από τους πιο απρόβλεπτους ανθρώπους στην πολιτική. Υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ δεν θα ήταν πλέον «ο ηλίθιος με το βιβλιάριο επιταγών» αναφερόμενος στην οικονομική βοήθεια προς την Ουκρανία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, αν και δεν κατέχει επίσημο ρόλο στην Κυβέρνηση, παραμένει κεντρική φιγούρα του κινήματος «MAGA» («Make America Great Again»).