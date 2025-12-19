Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

H SBU (Υπηρεσία Ασφάλειας της Ουκρανίας) έπληξε για πρώτη φορά ένα δεξαμενόπλοιο του ρωσικού «σκιώδους στόλου» στα ουδέτερα νερά της Μεσογείου, την ώρα της συνέντευξης του Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Η ειδική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε απόσταση άνω των 2 χιλιάδων χιλιομέτρων από το έδαφος του κράτους μας».

Το δεξαμενόπλοιο «QENDIL» χτυπήθηκε από drones. Υπέστη σοβαρές ζημιές και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προβλεπόμενο σκοπό του.

Το δεξαμενόπλοιο ήταν άδειο τη στιγμή της επίθεσης αναφέρει η SBU.

Η SBU «Άλφα» έπληξε το δεξαμενόπλοιο του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» της Ρωσικής Ομοσπονδίας «QENDIL» με εναέρια μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

«Αυτή η επίθεση δεν αποτελούσε απειλή για την περιβαλλοντική κατάσταση στην περιοχή, επειδή εκείνη τη στιγμή το ρωσικό πλοίο δεν μετέφερε κανένα φορτίο».

«Η Ρωσική Ομοσπονδία χρησιμοποίησε αυτό το δεξαμενόπλοιο για να παρακάμψει τις κυρώσεις και να κερδίσει χρήματα που πήγαν στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Επομένως, από την άποψη του διεθνούς δικαίου και των νόμων και των εθίμων του πολέμου, αυτός είναι ένας απολύτως νόμιμος στόχος για την SBU. Ο εχθρός πρέπει να καταλάβει ότι η Ουκρανία δεν θα σταματήσει και θα τον νικήσει σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, όπου κι αν βρίσκεται» δήλωσε χαρακτηριστικά μια πηγή της SBU.

Με πληροφορίες από: Reuters