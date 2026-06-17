Σε επιτυχημένο πλήγμα κατά του δεξαμενόπλοιου «FINA A» στη Μαύρη Θάλασσα προχώρησαν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, όπως γνωστοποίησε σήμερα, Τετάρτη 17 Ιουνίου, το Γενικό Επιτελείο του στρατού της Ουκρανίας. Το συγκεκριμένο πλοίο χαρακτηρίζεται ως μέλος του ρωσικού «σκιώδους στόλου».

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Γενικού Επιτελείου μέσω της εφαρμογής Telegram, ο στόχος χτυπήθηκε με επιτυχία, ενώ αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η αποτίμηση του μεγέθους των ζημιών που προκλήθηκαν.

Παράλληλα, στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν δύο ακόμη στρατηγικούς στόχους: Μια οδική γέφυρα κατά μήκος του Βόρειου Πορθμού της Κριμαίας, σε κοντινή απόσταση από τον οικισμό Στάφκι και μια οδική γέφυρα στα κατεχόμενα εδάφη της περιοχής της Χερσώνας, κοντά στον οικισμό Βόϊνκα.