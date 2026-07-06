Σε μία από τις μεγαλύτερης εμβέλειας επιχειρήσεις από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, ουκρανικά drones κατάφεραν να πλήξουν το διυλιστήριο του Ομσκ στη Σιβηρία. Πρόκειται για το μεγαλύτερο διυλιστήριο της Ρωσίας, το οποίο βρίσκεται βαθιά στο εσωτερικό της χώρας και η επίθεση επιβεβαιώνεται τόσο από τον ουκρανικό στρατό, όσο και από τις τοπικές ρωσικές αρχές.

Σύμφωνα με το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο, η εγκατάσταση απέχει περίπου 2.700 χιλιόμετρα από τα ρωσικά-ουκρανικά σύνορα και βρίσκεται κοντά στα σύνορα της Ρωσίας με το Καζακστάν.

Στα social media δημοσιεύτηκαν βίντεο από το διυλιστήριο να φλέγεται:

Η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά στο διυλιστήριο.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας, Βιτάλι Χοτσένκο, ανέφερε στο Telegram ότι drones έπληξαν τη «βόρεια βιομηχανική ζώνη του Ομσκ» (όπου στεγάζεται το διυλιστήριο), χωρίς να κατονομάσει ρητά τον στόχο. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις έκτακτης ανάγκης και αξιολογούνται οι ζημιές.

Πηγές του Reuters αναφέρουν ότι το συγκεκριμένο διυλιστήριο, ιδιοκτησίας της Gazpromneft, επεξεργάστηκε πέρυσι περίπου 23 εκατομμύρια μετρικούς τόνους (ή 460.000 βαρέλια ημερησίως).

Η Ουκρανία εντείνει συστηματικά τις αεροπορικές επιδρομές κατά των ρωσικών πετρελαϊκών υποδομών, γεγονός που έχει ήδη προκαλέσει εκτεταμένες ελλείψεις καυσίμων σε ολόκληρη τη Ρωσία.

Παράλληλα πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας

Η επιχείρηση της Ουκρανίας δεν περιορίστηκε στη Σιβηρία. Σύμφωνα με αναφορές τοπικών κυβερνητών, επλήγησαν επίσης, κατά τη διάρκεια της νύχτας, τα λιμάνια Ουστ-Λούγκα και Βίσοτσκ της Ρωσίας, τα οποία διαχειρίζονται τις εξαγωγές πετρελαίου στη Βαλτική Θάλασσα, καθώς και στόχοι στις περιοχές Καλούγκα και Γιαροσλάβλ.

Σημαντικά πλήγματα σημειώθηκαν και στη χερσόνησο της Κριμαίας, την οποία η Ρωσία προσάρτησε το 2014. Στο λιμάνι του Κερτς, οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι μια γυναίκα έχασε τη ζωή της από επίθεση. Στη Σεβαστούπολη, τη μεγαλύτερη πόλη της Κριμαίας, σημειώθηκε εκτεταμένη διακοπή ρεύματος (μπλακάουτ).