Η Ουκρανία έπληξε τον αγωγό πετρελαίου Ντρούζμπα στην κεντρική περιοχή Ταμπόβ της Ρωσίας, δήλωσε σήμερα (3/12) μια πηγή στις στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών GUR της Ουκρανίας.

Η πέμπτη φορά που η Ουκρανία «χτυπά» τον ρωσικό αγωγό

Αυτή ήταν η πέμπτη ουκρανική επίθεση στον αγωγό που προμηθεύει ρωσικό πετρέλαιο την Ουγγαρία και τη Σλοβακία, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ουγγαρία και η Σλοβακία συνεχίζουν να αγοράζουν ενεργειακά αποθέματα από τη Ρωσία, ακόμη και μετά από τη διακοπή των δεσμών μεταξύ άλλων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από την εισβολή της στην Ουκρανία.

Friendship is over: the “Druzhba” oil pipeline to Europe has been blown up again in Russia This time the strike hit a section near the village of Kazinskiye Vyselki on the Taganrog–Lipetsk line. Damage to one of Russia’s key oil arteries shows just how vulnerable its energy… pic.twitter.com/kJwrbLaPKc — NEXTA (@nexta_tv) December 3, 2025

Στην επίθεση χρησιμοποιήθηκαν τηλεχειριζόμενα εκρηκτικά

Σύμφωνα με ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, στην επίθεση χρησιμοποιήθηκαν τηλεχειριζόμενα εκρηκτικά. Ο σλοβακικός φορέας εκμετάλλευσης αγωγών και η ουγγρική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου δήλωσαν αργότερα την Τετάρτη ότι οι προμήθειες πετρελαίου μέσω της Ντρούζμπα λειτουργούν κανονικά. Δεν υπήρξαν σχόλια από τη Ρωσία.

Απάντηση του Κιέβου στις συνεχιζόμενες ρωσικές επιθέσεις

Η Ουκρανία επιτέθηκε στον αγωγό μία φορά τον Μάρτιο, δύο φορές τον Αύγουστο και μία φορά τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους. Το Κίεβο λέει ότι οι επιθέσεις του σε ενεργειακούς στόχους, σε απάντηση στις συνεχιζόμενες επιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία, στοχεύουν στην υπονόμευση της συνολικής πολεμικής προσπάθειας της Μόσχας.

Με πληροφορίες από το Reuters