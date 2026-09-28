Ο Ουκρανικός στρατός χρησιμοποίησε μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) για να στείλει τρόφιμα και φάρμακα στην υπό ρωσική κατοχή πόλη Ολέσκι, δήλωσε ο Κυβερνήτης της Χερσώνας της Ουκρανίας, καθώς αξιωματούχοι προειδοποιούν για μια επιδεινούμενη ανθρωπιστική κρίση.

Ο Κυβερνήτης Ολεξάντρ Προκούντιν δήλωσε χθες Κυριακή ότι στην τελευταία επιχείρηση, drones βαρέως τύπου έχουν διανείμει περίπου τέσσερις τόνους τροφίμων και φαρμάκων σε 100 σημεία κατά μήκος της πόλης ταυτόχρονα.

Το Ολέσκι, μία πόλη στην πρώτη γραμμή του μετώπου στο ποταμό Ντνίπρο, ο οποίος χωρίζει τις ρωσικές και ουκρανικές δυνάμεις, βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή από το 2022.

Ο Προκούντιν ανέφερε ότι περίπου 2.000 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων περίπου 50 παιδιά, κρατούνται «όμηροι» χωρίς τρόφιμα, ηλεκτρικό και νερό και κατηγόρησε τις δυνάμεις της Μόσχας, ότι δεν τους αφήνουν να εγκαταλείψουν την πόλη.

Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει ότι η κατάσταση στην πόλη Ολέσκι γίνεται πιο κρίσιμη.

Η Αποστολή Παρακολούθησης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στην Ουκρανία έχει αναφέρει ότι οι κάτοικοι της πόλης επί μήνες αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε τρόφιμα και έχουν «άκρως περιορισμένη» πρόσβαση σε είδη πρώτης ανάγκης.

Ο Ουκρανός διαμεσολαβητής για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Ντμίτρο Λουμπινέτς, δήλωσε αυτό το μήνα στα ουκρανικά ΜΜΕ ότι η Ρωσία δεν είχε αποδεχτεί τις προτάσεις της Ουκρανίας για την απομάκρυνση των αμάχων από το Ολέσκι.

«Οι κάτοικοι της προσωρινά κατεχόμενης πόλης Ολέσκι στερούνται των βασικών μέσων επιβίωσης. Η Ρωσία φέρει την πλήρη ευθύνη για αυτή την ανθρωπιστική καταστροφή και τις συνέπειές της», δήλωσε την Κυριακή ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρέι Σίμπιχα.

Το Κρεμλίνο ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι η πόλη Ολέσκι αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα με τον εφοδιασμό σε τρόφιμα και φάρμακα, αλλά ότι ο ρωσικός στρατός εργάζεται για την επίλυσή τους.