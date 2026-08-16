Εκατοντάδες ουκρανικά drones έβαλαν στο στόχαστρο την πρωτεύουσα της Ρωσίας τα ξημερώματα της Κυριακής 16 Αυγούστου. Κατά τη διάρκεια της παρατεταμένης επίθεσης τραυματίστηκαν σοβαρά τρία άτομα, σύμφωνα με τον Δήμαρχο της Μόσχας.

Συγκεκριμένα, ο Δήμαρχος Σεργκέι Σομπιάνιν δήλωσε ότι «600 drones πετούσαν προς την περιφέρεια της Μόσχας μεταξύ του Σαββάτου το βράδυ και των 6:30 π.μ. τοπική ώρα (03:30 UTC) την Κυριακή, προσθέτοντας ότι 201 καταρρίφθηκαν πάνω από την περιοχή».

Βίντεο από την επίθεση της Ουκρανίας στη Μόσχα:

Η Ουκρανία το τελευταίο διάστημα έχει εντείνει τα πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς στο εσωτερικό της Ρωσίας, βάζοντας στο στόχαστρο στρατιωτικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, καθώς και αποθήκες μακριά από την πρώτη γραμμή του μετώπου.

Η ουκρανική εφημερίδα Kyiv Independent μετέδωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έβαλαν στο στόχαστρο μια αποθήκη που ανήκει στον ρωσικό κολοσσό Wildberries, καθώς και βιομηχανικές εγκαταστάσεις σε διάφορες πόλεις σε όλη την περιφέρεια της Μόσχας.

Ισπανικό μαχητικό αεροσκάφος κατέρριψε drone πάνω από τη Ρουμανία

Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας ανακοίνωσε ότι ένα ισπανικό μαχητικό αεροσκάφος F-18 κατέρριψε ένα drone νωρίς την Κυριακή, αφού πρώτα αυτό εισήλθε στον ρουμανικό εναέριο χώρο από τη Μολδαβία, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

Το αεροσκάφος εκτελούσε υπηρεσία στο πλαίσιο αποστολής του ΝΑΤΟ και αναχαίτισε το drone στις 5:01 π.μ. τοπική ώρα (02:01 UTC). Συντρίμμια έπεσαν σε μη κατοικημένη περιοχή της επαρχίας Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Οι ρουμανικές Αρχές δεν αναγνώρισαν αμέσως την προέλευση του drone, ούτε ανέφεραν ποιος το εκτόξευσε.