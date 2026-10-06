Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν από χθες βράδυ στις 20:30 ως σήμερα το πρωί στις 05:00 όχι λιγότερα από 650 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης (drones) προς την κατεύθυνση της ρωσικής πρωτεύουσας, ανακοίνωσε μέσω Telegram σχεδόν δεκαπέντε λεπτά μετά τις 05:00 ο δήμαρχος της Μόσχας, ο Σεργκέι Σαμπιάνιν, διευκρινίζοντας πως τα 105 από τα drones καταστράφηκαν από τη ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κοντά στην πόλη, «κατά την προσέγγισή τους».