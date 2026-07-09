Σε ενίσχυση της αμυντικής της βιομηχανίας προχωρά η Ουκρανία, καθώς ήρθε σε οριστική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την εγχώρια κατασκευή ενός από τα πιο προηγμένα οπλικά συστήματα του κόσμου.

Ειδικότερα, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε επίσημα ότι το Κίεβο και η Ουάσιγκτον έδωσαν τα χέρια προκειμένου να χορηγηθεί στην Ουκρανία η απαραίτητη άδεια για την παραγωγή των αμερικανικών αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δύο πλευρές έχουν ήδη γεφυρώσει τις βασικές τους διαφορές και πλέον το μόνο που απομένει για την οριστικοποίηση του project είναι η διευθέτηση ορισμένων τεχνικών και διαδικαστικών λεπτομερειών.

Μιλώντας σε εκπροσώπους των Μέσων Ενημέρωσης, ο Ζελένσκι υπογράμμισε τη σημασία του να πιάσουν άμεσα δουλειά οι τεχνικές ομάδες των δύο χωρών, ώστε να εκδοθούν οι σχετικές εγκρίσεις χωρίς καθυστερήσεις και η γραμμή παραγωγής στο ουκρανικό έδαφος να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό, θωρακίζοντας τον εναέριο χώρο της χώρας.

Ο Ζελένσκι ανέφερε επίσης πως τις επόμενες ημέρες η Ουκρανία θα παραλάβει πυραύλους PAC-3 από τις ΗΠΑ. «Ήταν μια παραγωγική σύνοδος κορυφής για την Ουκρανία. Τις επόμενες ημέρες, θα λάβουμε ένα πακέτο (σ.σ. στρατιωτικής βοήθειας) από τις ΗΠΑ. Είχα επίσης ξεχωριστές συμφωνίες με Ευρωπαίους. Δεν υπάρχουν ακόμη ημερομηνίες, αλλά θα πάρουμε επιπλέον PAC-3», δήλωσε ο ουκρανός πρόεδρος.

«Θα σας δώσουμε άδεια να κατασκευάσετε Patriot», είχε διαβεβαιώσει χθες Τετάρτη ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τον ουκρανό ομόλογό του, κατά τη διάρκεια συνάντησης στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

(Με πληροφορίες από Ukrinform)