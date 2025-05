Η Ουκρανία κατέστρεψε ένα ρωσικό μαχητικό Su-30 με πύραυλο που εκτοξεύθηκε από θαλάσσιο μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone), όπως ανακοίνωσε σήμερα η Υπηρεσία Πληροφοριών του Ουκρανικού στρατού GUR, η πρώτη όπως είπε κατάρριψη μαχητικού αεροσκάφους από θαλάσσιο drone στον κόσμο.

— The Tradesman (@The_Tradesman1) May 3, 2025

🚨 Ukraine’s military intelligence has released footage of a groundbreaking operation in which a Ukrainian naval drone successfully shot down a Russian Su-30 fighter jet near Novorossiysk in southern Russia. This marks the first time a fighter jet has been destroyed by an… pic.twitter.com/dK4E4OBc7n

A Russian Su-30 fighter jet was destroyed by a sea drone strike, Ukraine’s military intelligence has said. https://t.co/GDdwZSpp2s

Historic First : Meanwhile, for the first time in human history,

A Ukrainian naval drone shot down a Russian Su-30 fighter jet 50 km west of Novorossiysk using an R-73 air-to-air missile

Ukraine keeps writing new chapters of modern warfare.#Russia #Ukraine #UkraineRussiaWar… pic.twitter.com/igtJPV8itr

— Urban Secrets 🤫 (@stiwari1510) May 3, 2025