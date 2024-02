Η Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα ότι «κατέστρεψε» στη διάρκεια της περασμένης νύχτας μια πυραυλάκατο που ανήκε στο ρωσικό στόλο της Μαύρης Θάλασσας και περιπολούσε στα ανοικτά της Κριμαίας, της ουκρανικής χερσονήσου που προσαρτήθηκε από τη Μόσχα και δέχεται τακτικά επιθέσεις από το Κίεβο.

Η Ρωσία δεν έχει κάνει επίσημο σχόλιο και δεν έχει αναφέρει ζημιές σε πλοίο της, όμως ένα κανάλι στην πλατφόρμα Telegram, το οποίο πρόσκειται στο ρωσικό στρατό, έκανε λόγο για «ζημιές» σε ένα πλοίο.

As a result of a special operation of the GUR of the Ministry of Defense of Ukraine, the 🇷🇺 enemy missile boat “Ivanovets” was sunk

The vessel was on a raid of Lake Donuzlav in the temporarily occupied Crimea & was hit by 🇺🇦 naval drones

The value of the ship is $60-70 million pic.twitter.com/AqVZzhB1Km

— Sharky 🇬🇧 🤝 🇺🇦 (@Jamie04381095) February 1, 2024