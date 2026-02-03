Η Ουκρανία και οι κύριοι δυτικοί σύμμαχοί της φέρονται να έχουν συμφωνήσει σε ένα πολυεπίπεδο σχέδιο αντίδρασης σε περίπτωση που η Ρωσία παραβιάσει επανειλημμένα μια μελλοντική συμφωνία κατάπαυσης πυρός, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times που επικαλείται πρόσωπα με άμεση γνώση των συζητήσεων.

Το σχέδιο συζητήθηκε επανειλημμένα τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο μεταξύ Ουκρανών, Ευρωπαίων και Αμερικανών αξιωματούχων και θα περιλαμβάνει μια πολυεπίπεδη απάντηση σε τυχόν παραβιάσεις μιας συμφωνημένης εκεχειρίας από τη Ρωσία, ανέφερε η έκθεση.

Το σχέδιο, που αποτέλεσε αντικείμενο επαφών μεταξύ ουκρανικών, ευρωπαϊκών και αμερικανικών αξιωματούχων καθ’ όλη τη διάρκεια των τελευταίων δύο μηνών, περιγράφει έναν κλιμακούμενο μηχανισμό αντίδρασης, με στόχο να μετατραπεί η εκεχειρία από ευχή σε προστατευμένο καθεστώς ειρήνης και όχι απλώς σε εύθραυστη παύση των εχθροπραξιών.

Σύμφωνα με το σχέδιο:

Εντός 24 ωρών από πρώτη παραβίαση της κατάπαυσης πυρός από ρωσικές δυνάμεις, θα ενεργοποιείται μια «πρώτη γραμμή άμυνας»: διπλωματικές προειδοποιήσεις προς τη Μόσχα και, αν χρειαστεί, στρατιωτικές επιχειρήσεις από τον ουκρανικό στρατό για να σταματήσει η παραβίαση.

Εάν οι παραβιάσεις συνεχιστούν πέραν αυτής της αρχικής φάσης, ενεργοποιείται η δεύτερη βαθμίδα: επέμβαση μιας δύναμης από την «Συμμαχία των Πρόθυμων», τον συνασπισμό κρατών-μελών της ΕΕ, μαζί με το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Νορβηγία, την Ισλανδία και την Τουρκία, για να σταθεροποιήσουν το μέτωπο.

Σε περίπτωση ευρύτερης επίθεσης ή σημαντικής κλιμάκωσης, μια πλήρως συντονισμένη δύναμη με δυτική υποστήριξη, στην οποία θα συμμετέχει και ο αμερικανικός στρατός, θα είναι έτοιμη να επέμβει εντός 72 ωρών από την αρχική παραβίαση.

Το σχέδιο επιχειρεί να δώσει μια στρατιωτική «εγγύηση» σε μια εκεχειρία που μέχρι σήμερα έχει αποδειχθεί επισφαλής. Η εμπλοκή της Βρετανίας, της Νορβηγίας, της Τουρκίας και άλλων κρατών, πέρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ, δείχνει την προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα ευρύτερο μέτωπο αποτροπής παρά μόνο ένα διμερές πλαίσιο Κιέβου-Μόσχας.

Παρά την προσπάθεια για θεσμοθέτηση αυτών των εγγυήσεων, διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι το σχέδιο παραμένει αθέσπιστο και εξαρτάται από την επίτευξη και τήρηση μιας πραγματικής εκεχειρίας, κάτι που η Μόσχα δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει με σταθερό τρόπο.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη εκπρόσωποι από Κίεβο, Μόσχα και Ουάσινγκτον θα συζητήσουν εκ νέου στο Αμπού Ντάμπι με στόχο την προώθηση ειρηνευτικών συνομιλιών, μια προσπάθεια που διεξάγεται εν μέσω συνεχών ρωσικών επιθέσεων σε ουκρανικές πόλεις και ενεργειακές υποδομές.

Με πληροφορίες από: Reuters