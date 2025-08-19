Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα των Financial Times, η Ουκρανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, βρίσκονται σε διαδικασία κατάρτισης μιας στρατηγικής συμφωνίας, η οποία περιλαμβάνει την αγορά αμερικανικών όπλων, αξίας 100 δισ. δολαρίων.

Η χρηματοδότηση του εγχειρήματος, θα γίνει από την Ευρώπη, στο πλαίσιο ενός πακέτου συνεργασίας, που αποσκοπεί στη διασφάλιση εγγυήσεων ασφαλείας από τις ΗΠΑ, μετά την πιθανή ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία.

Η συμφωνία, που φαίνεται να διαμορφώνεται ως μέρος των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, έρχεται σε μια στιγμή όπου το Κίεβο, επιδιώκει να ενισχύσει τη στρατηγική του θέση, εξασφαλίζοντας μακροχρόνια στήριξη από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με τα όσα δημοσιεύει το Reuters, που επικαλείται έγγραφο που περιήλθε στην κατοχή των Financial Times, η Ουκρανία αναμένεται να δεσμευτεί για την αγορά εξοπλισμού, αξίας 100 δισ. δολαρίων, ο οποίος θα χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκά κονδύλια.

Επίκειται και δεύτερη συμφωνία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ουκρανία σχετικά με την παραγωγή των drones

Αξιοσημείωτο είναι ότι, εκτός από την αγορά όπλων, οι δύο χώρες σχεδιάζουν να υπογράψουν και μια δεύτερη συμφωνία ύψους 50 δισ. δολαρίων, η οποία θα αφορά τη συνεργασία στην παραγωγή drones.

Η συνεργασία αυτή θα γίνει με τη συμμετοχή ουκρανικών εταιρειών και στοχεύει στην ενίσχυση της τεχνολογικής ικανότητας της Ουκρανίας, στο πεδίο της στρατιωτικής αεροπορίας και των μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Η συμφωνία για την παραγωγή drones, η οποία έχει ως στόχο την ανάπτυξη νέας στρατιωτικής τεχνολογίας, θεωρείται εξαιρετικά σημαντική για την Ουκρανία, καθώς τα εξελιγμένα, μη επανδρωμένοι αεροσκάφη, έχουν αποδειχθεί καθοριστικά στη σύγκρουση με τη Ρωσία, παρέχοντας καίρια επιτήρηση και ακριβή χτυπήματα σε στρατηγικούς στόχους.

Η συμφωνία αυτή, αναμένεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στις γεωπολιτικές ισορροπίες στην περιοχή, ενισχύοντας τη στρατηγική θέση της Ουκρανίας και το ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στην αποτροπή της ρωσικής επιρροής, ενώ παράλληλα ενδυναμώνει τη συνεργασία μεταξύ της Ουκρανίας και της Ευρώπης, στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας.