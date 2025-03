Στη βρετανική πρωθυπουργική κατοικία βρέθηκε σήμερα, Σάββατο 1 Μαρτίου, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο οποίος χθες (28/2) συγκρούστηκε μετωπικά με τον Ντόναλντ Τραμπ, εντός του Λευκού Οίκου. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά από τις πρωτοφανείς σκηνές που εκτυλίχθηκαν μεταξύ του ιδίου και του προέδρου των ΗΠΑ, έσπευσε στο Λονδίνο, όπου η υποδοχή του ήταν πολύ πιο θερμή και η υποστήριξη προς τη χώρα του ξεκάθαρη.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας έφτασε στη Ντάουνινγκ Στριτ περί τις 19:30. Ο Βρετανός πρωθυπουργός τον υποδέχτηκε στο κατώφλι, με μια θερμή χειραψία και έναν εναγκαλισμό που συνοδεύτηκε από χαμόγελα εκατέρωθεν. Οι βρετανοί αναλυτές μίλησαν από την πρώτη στιγμή για «ένα σαφές μήνυμα ενότητας και στήριξης προς στον ουκρανικό λαό», ισχυρισμός που επιβεβαιώθηκε άμεσα.

BREAKING: Volodymyr Zelenskyy has arrived at Downing Street for a meeting with Keir Starmer.

Latest: https://t.co/yQxeob3U7s

— Sky News (@SkyNews) March 1, 2025

— Sky News (@SkyNews) March 1, 2025