Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Αμερικανός ομόλογός του, Ντόναλντ Τραμπ, θα συναντηθούν στη Φλόριντα για να συζητήσουν τις προσπάθειες για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής, επιβεβαίωσε το Κίεβο.

«Η συνάντηση αυτή είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή», δήλωσε σύμβουλος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Νωρίτερα, ο ίδιος ο Ουκρανός πρόεδρος είχε πει πως «η συνάντηση αυτή γίνεται ειδικά με στόχο να οριστικοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα μπορούμε».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι το ειρηνευτικό σχέδιο για την κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία και την ειρήνη, είναι κατά 90% έτοιμο. Στην ατζέντα βρίσκεται και το εδαφικό, το οποίο αποτελεί και το μεγάλο «αγκάθι», καθώς η Ρωσία δεν παρουσιάζεται πρόθυμη να υποχωρήσει των αξιώσεών της.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι θα ζητήσει από τον Ντόναλντ Τραμπ να ασκήσει τη μεγαλύτερη δυνατή πίεση στη Ρωσία, ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη συμφωνία για το παρόν και το μέλλον της Ουκρανίας.

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ