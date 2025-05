Οι ουγγρικές υπηρεσίες ασφαλείας έχουν ταυτοποιήσει δύο Ουκρανούς κατασκόπους, δήλωσε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος. Πρόκειται για το τελευταίο περιστατικό μιας σειράς αμοιβαίων κατηγοριών για κατασκοπεία μεταξύ Βουδαπέστης και Κιέβου.

Ο ένας από τους δύο άνδρες που ταυτοποιήθηκαν δημιούργησε δεσμούς με στελέχη της αντιπολίτευσης και οργάνωνε συναντήσεις με πολιτικούς και στρατιωτικούς παράγοντες «για να επηρεάσει τη στάση της Ουγγαρίας στη σύγκρουση στην Ουκρανία», ανέφερε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Ζόλταν Κόβατς σε ανάρτησή του στο X.

🕵️‍♂️ Two more Ukrainian spies have been identified by Hungarian national security services, announced Máté Kocsis. Roland Tseber, an illegal officer of Ukrainian intelligence, built ties with opposition figures; István Holló is under criminal investigation for espionage.

⚠️ Mr.… pic.twitter.com/rlK3VHqRqa

— Zoltan Kovacs (@zoltanspox) May 20, 2025