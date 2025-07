Η Παραγουάη παρέλαβε χθες Δευτέρα από τη Βραζιλία τέσσερα από τα έξι ελαφριά αεροσκάφη πολλαπλών ρόλων –καταδιωκτικά, επίθεσης, εκ του σύνεγγυς υποστήριξης– τύπου Super Tucano (Embraer) που παρήγγειλε έναντι 105 εκατομμυρίων δολαρίων, εξοπλισμό που, τουλάχιστον στη θεωρία, θα επιτρέψει την ενίσχυση του αγώνα εναντίον του οργανωμένου εγκλήματος και της διακίνησης ναρκωτικών.

Η γεωγραφική θέση της, στο κεντρικό τμήμα της νότιας Αμερικής, και η βαθιά ριζωμένη διαφθορά κάνουν την Παραγουάη πλατφόρμα παράνομης εμπορίας κάθε λογής (ανθρώπων, ναρκωτικών, όπλων…). Διάφορες ισχυρές συμμορίες, όπως ιδίως η βραζιλιάνικη PCC (Primeiro Comando da Capital, «πρώτη διοίκηση της πρωτεύουσας»), είναι γνωστό πως δρουν στην επικράτεια της Παραγουάης, που γειτονεύει με τη Βραζιλία και με την Αργεντινή.

📍Silvio Pettirossi International Airport, #Paraguay (🇵🇾)

The @Fuerzaaerea_py has officially received the first 4x A-29 Super Tucanos after the flight from @embraer facilities in #Brazil (🇧🇷)

These 4x units are the first of a total of 6x ordered by Paraguay. https://t.co/gDTm8r925d pic.twitter.com/hcoI1b376A

