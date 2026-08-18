Η διαμάχη αφορά ένα beach club στη Σποτόρνο της Λιγουρίας, το οποίο διαχειρίζονται από το 1946 οι μοναχές του Τάγματος Suore di Carità di Santa Maria. Η τοπική αυτοδιοίκηση αποφάσισε να προκηρύξει την παραχώρηση μέσω δημόσιου διαγωνισμού, προκειμένου να ευθυγραμμιστεί με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις παραλιακές παραχωρήσεις και τους περιφερειακούς κανόνες για τις ελεύθερες παραλίες.

Οι μοναχές είχαν εξαιρεθεί μέχρι σήμερα από τους εμπορικούς κανόνες, καθώς τα έσοδα από τη λειτουργία της παραλίας διοχετεύονταν σε φιλανθρωπικές δράσεις, όπως η χρηματοδότηση ενός νηπιαγωγείου και ενός θερινού προγράμματος για παιδιά. Εδώ και δεκαετίες, νοικιάζουν ομπρέλες και ξαπλώστρες, υποστηρίζοντας ότι η δραστηριότητά τους διαφέρει από μια συμβατική ιδιωτική επιχείρηση, καθώς τα έσοδα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ενίσχυση του κοινωνικού τους έργου.

Ωστόσο, η ειδική ρύθμιση που επέτρεπε τη χρήση της παραλίας για κοινωνικούς σκοπούς δεν βρίσκεται πλέον σε ισχύ. Έτσι, ο Δήμαρχος της Σποτόρνο, Ματτία Φιορίνι, ενημέρωσε τις μοναχές ότι η παραχώρηση θα χαρακτηριστεί στο εξής ως «ελεύθερη εξοπλισμένη παραλία». Για να συνεχίσουν να τη διαχειρίζονται, θα πρέπει επομένως να διεκδικήσουν την παραχώρηση μέσω δημόσιου διαγωνισμού.

Η απόφαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Κατά τη διάρκεια δημόσιας συζήτησης, η 80χρονη αδελφή Μιράντα αμφισβήτησε την απόφαση του Δημάρχου, λέγοντας, σύμφωνα με την Corriere della Sera: «Είναι δική μας. Γιατί ο Δήμος θέλει να μας πάρει την παραλία μας; Αν το κάνουν, δεν θα μπορούμε καν να συνεχίσουμε τη λειτουργία του σχολείου».

A group of #Catholic nuns in the Italian seaside town of #Spotorno are challenging plans by local authorities to put the beachfront concession they have managed for decades up for auction, fearing the move could affect an important source of funding for their charitable… — Deccan Chronicle (@DeccanChronicle) August 18, 2026

Οι μοναχές υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν θα είναι οικονομικά βιώσιμη υπό το νέο καθεστώς, καθώς η παραλία θα πρέπει να παραμένει δωρεάν προσβάσιμη στο κοινό, ενώ οι επισκέπτες θα καταβάλλουν μόνο ένα μικρό αντίτιμο για την ενοικίαση ομπρελών και ξαπλωστρών.

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος επιμένει ότι, εφόσον επιθυμούν να διατηρήσουν τη διαχείριση της παραλίας, «πρέπει να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, όπως όλοι οι άλλοι». Η σχετική διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει το φθινόπωρο.

Η υπόθεση εντάσσεται στη μακροχρόνια διαμάχη στην Ιταλία γύρω από τις παραθαλάσσιες παραχωρήσεις. Για περίπου δύο δεκαετίες, διαδοχικές κυβερνήσεις αντιστέκονταν στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων ανταγωνισμού, υπό την πίεση των ιδιοκτητών και διαχειριστών παραλιακών επιχειρήσεων, οι οποίοι φοβούνταν ότι θα χάσουν μια ιδιαίτερα επικερδή δραστηριότητα. Τελικά, η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι αναγκάστηκε να αποδεχθεί τη σχετική προθεσμία, υπό την πίεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αποφάσεων των ιταλικών δικαστηρίων, σύμφωνα με τον Guardian.