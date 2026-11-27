Μια αμήχανη στιγμή εκτυλίχθηκε ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, και τη σύζυγό του, Μελάνια, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με Αμερικανούς στρατιωτικούς που υπηρετούν στο εξωτερικό, στο πλαίσιο του εορτασμού της Ημέρας των Ευχαριστιών.

Κάποια στιγμή κατά τη συνομιλία, ο Τραμπ επιχείρησε να εντάξει στη συζήτηση και την Πρώτη Κυρία, η οποία βρισκόταν στο πλευρό του, λέγοντας: «Εάν έχετε κάτι να ρωτήσετε ή εάν κάποιος από τους δέκα ανθρώπους που βρίσκονται γύρω σας έχει κάποια ερώτηση, έχουμε εδώ την υπέροχη Πρώτη Κυρία μας, η οποία κάνει πολύ καλή δουλειά».

Ακολούθησαν μερικά δευτερόλεπτα σιωπής, προτού ο υπεύθυνος για τον συντονισμό της επικοινωνίας απαντήσει: «Κύριε πρόεδρε, δεν νομίζω ότι έχουμε κάποια ερώτηση αυτή τη στιγμή».

Η άβολη ερώτηση στον πιλότο της Πολεμικής Αεροπορίας

Στη συνέχεια, σύμφωνα με το PBS NewsHour, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος απευθύνθηκε σε έναν πιλότο της Πολεμικής Αεροπορίας που υπηρετεί στο εξωτερικό και τον ρώτησε αν θα αντάλλασσε τη στρατιωτική του καριέρα με μια πολυτελή ζωή σε ένα ρετιρέ στη Νέα Υόρκη, έχοντας στο πλευρό του μια όμορφη γυναίκα σαν τη Μελάνια.

«Θα αντάλλαζες αυτή τη ζωή με το να πετάς με αυτά τα όμορφα αεροπλάνα που αγαπάς τόσο πολύ;», τον ρώτησε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας: «Είναι σκληρή ερώτηση, πρόσεχε τι θα απαντήσεις!».

Ο πιλότος απέρριψε το υποθετικό σενάριο, εξηγώντας ότι η αγάπη του για τα αεροπλάνα ξεκινά από τα παιδικά του χρόνια και πως δεν θα αντάλλασσε το όνειρό του με καμία από τις πολυτέλειες που περιέγραψε ο πρόεδρος.

Το μήνυμα στους Δημοκρατικούς για βέτο και συνεργασία

Κατά τη διάρκεια της ίδιας επικοινωνίας, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και στις σχέσεις του με τους Δημοκρατικούς, οι οποίοι πρόκειται να αποκτήσουν την πλειοψηφία στο Κογκρέσο. Ξεκαθάρισε ότι προτίθεται να φτάσει έως το τέλος το δικαίωμα άσκησης βέτο, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Θα ασκούμε απλώς βέτο, βέτο, βέτο, μέχρι να έχουμε νομοθεσία που θα είναι εξαιρετική για όλους», εξέφρασε ωστόσο την προσδοκία για εποικοδομητική συνεργασία σε επιμέρους τομείς:

«Έχω την αίσθηση ότι τελικά θα έχουμε μια σχέση διακομματικής συνεργασίας με τους Δημοκρατικούς, στο πλαίσιο της οποίας θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε πολλά διαφορετικά ζητήματα, την υγειονομική περίθαλψη… Ίσως να πετύχουμε περισσότερα από όσα θα πετυχαίναμε με τον πιο παραδοσιακό τρόπο», ανέφερε.