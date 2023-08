Η πολωνική συνοριοφυλακή ανακοίνωσε πως προχώρησε στην κατάσχεση σχεδόν 440 κιλών κοκαΐνης, αξίας περίπου 180 εκατομμυρίων τσλότι (40,2 εκατ. ευρώ) στο λιμάνι Γκντίνια, στη Βαλτική.

Η κοκαΐνη ήταν κρυμμένη σε εμπορευματοκιβώτια με ξύλινες πλάκες δαπέδου από τη Βολιβία, φορτίο που εστάλη από τη Χιλή, διευκρίνισε η συνοριοφυλακή.

«Ειδικοί διαπίστωσαν ότι [σ.σ. η κοκαΐνη] ήταν εξαιρετικά καθαρή», δήλωσε η εκπρόσωπος της πολωνικής συνοριοφυλακής Άννα Μιχάλσκα στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TVP Info. «Αυτό ήταν μεγάλο χτύπημα στο εγκληματικό δίκτυο, έχασε πολλά χρήματα», πρόσθεσε.

Οι αρχές ανακοίνωσαν τη σύλληψη 46χρονου από την περιφέρεια Μαζοβέτσκι (κεντρικά) και ανήγγειλαν πως θα ακολουθήσουν και άλλες.

🇵🇱 Poland’s Border Guard (@Straz_Graniczna) seized almost 440 kilograms of cocaine worth around USD 43.6 million at the Baltic Sea port of Gdynia. pic.twitter.com/CIWcjbzDnb

