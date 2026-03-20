«Λόγω της επιδεινούμενης κατάστασης ασφαλείας στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, και μετά από ανάλυση των επιχειρησιακών συνθηκών και των πιθανών απειλών, αποφασίστηκε η μεταφορά της Πολωνικής Στρατιωτικής Δύναμης από το Ιράκ», έγραψε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της χώρας Κοσινιάκ-Καμίσζ σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα.

«Η όλη διαδικασία πραγματοποιήθηκε σε συντονισμό με τους συμμάχους μας από το NATO», προσθέτει.

Σημειώνεται πως ο πρωθυπουργός της χώρας, Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε ότι η Πολωνία δεν θα στείλει στρατεύματα για να συμμετάσχουν στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν, καθώς η σύγκρουση δεν απειλεί άμεσα την ασφάλεια της χώρας.

Αν και δεν συμμετέχει άμεσα, οι Πολωνοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ήταν ενημερωμένοι για τις σχεδιαζόμενες επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν μέσω καναλιών επικοινωνίας με τους συμμάχους.