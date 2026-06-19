Σε μια κίνηση με ιδιαίτερο πολιτικό βάρος, προχώρησε η πολωνική προεδρία. Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της χώρας, Κάρολ Ναβρότσκι, γνωστοποίησε την απόφασή του να προχωρήσει στην ανάκληση της ανώτατης τιμητικής διάκρισης της Πολωνίας, του Τάγματος του Λευκού Αετού, η οποία είχε απονεμηθεί στο παρελθόν στον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η ριζική αυτή απόφαση έρχεται ως επιστέγασμα μιας παρατεταμένης περιόδου διπλωματικής δυσφορίας και έντονων διαφωνιών, καθώς οι δύο γειτονικές χώρες βρίσκονται το τελευταίο διάστημα σε ανοιχτή αντιπαράθεση, με φόντο βαθιές και ανεπίλυτες διαφωνίες που αφορούν την κοινή ιστορική τους πορεία και τη διαχείριση γεγονότων του παρελθόντος.

Ο Ουκρανός πρόεδρος προκάλεσε οργή στη Βαρσοβία αφού μετονόμασε μια ουκρανική στρατιωτική μονάδα, δίνοντάς της το όνομα μιας εθνικιστικής ουκρανικής οργάνωσης, της UPA, η οποία συνδέεται με σφαγές Πολωνών κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η απόφαση του Ναβρότσκι, μια πράξη που θεωρείται υψηλού συμβολισμού, μπορεί να πλήξει τις διμερείς σχέσεις. Η Πολωνία στήριζε θερμά την Ουκρανία, σε στρατιωτικό και ανθρωπιστικό επίπεδο, από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντριι Σιμπίχα αντέδρασε αμέσως αναφέροντας ότι η αφαίρεση της διάκρισης από τον Ζελένσκι συνιστά ένα «στρατηγικό λάθος» εκ μέρους της Βαρσοβίας και έκανε λόγο για μια απόφαση που δείχνει «περιφρόνηση» στο Κίεβο.