Η Πολωνία προχώρησε σε χρήση όπλων για να καταρρίψει drones που παραβίασαν επανειλημμένα τον εναέριο χώρο της κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία, ανακοίνωσε το Επιχειρησιακό Επιτελείο των Πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων μέσω του X τα ξημερώματα της Τετάρτης.

«Κατά τη διάρκεια της σημερινής επίθεσης από τη Ρωσική Ομοσπονδία που στόχευε σημεία στην Ουκρανία, ο εναέριος χώρος μας παραβιάστηκε επανειλημμένα από drones», αναφέρει η ανακοίνωση. «Κατόπιν εντολής του Επιτελάρχη των Ενόπλων Δυνάμεων, χρησιμοποιήθηκαν όπλα και συνεχίζονται οι επιχειρήσεις εντοπισμού των καταρριφθέντων στόχων».

❗️Uwaga, w trakcie dzisiejszego ataku Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, nasza przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez obiekty typu dron. Trwa operacja, której celem jest identyfikacja i neutralizacja… pic.twitter.com/M3FtG8Tg53 — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) September 10, 2025

Ο υπουργός Άμυνας της Πολωνίας, Τσέζαρι Τομτσίκ, ανακοίνωσε την Τετάρτη μέσω της πλατφόρμας X ότι ο πρόεδρος και ο πρωθυπουργός της χώρας έχουν ενημερωθεί για την επιχείρηση εξουδετέρωσης αντικειμένων που παραβίασαν τον πολωνικό εναέριο χώρο.

«Όλες οι υπηρεσίες βρίσκονται σε εγρήγορση», τόνισε ο Τομτσίκ.

Nad Polską trwa operacja neutralizacji obiektów, które naruszyły oraz przekroczyły granicę RP. Władze państwa czyli Prezydent RP oraz Premier RP powiadomione. Wszystkie służby w działaniu. Prosimy stosować się do komunikatów Wojska Polskiego oraz Policji. https://t.co/47y4squaZE — Cezary Tomczyk (@CTomczyk) September 10, 2025

Η Πολωνία έκλεισε τέσσερα αεροδρόμια, συμπεριλαμβανομένου του κύριου αεροδρομίου Σοπέν στη Βαρσοβία, την Τετάρτη, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), μετά τις ρωσικές επιθέσεις με drones κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.