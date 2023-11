Η Πολωνία ανακοίνωσε την επιβολή ενισχυμένων ελέγχων στα ουκρανικά φορτηγά που επιστρέφουν στην Ουκρανία, σε μια προσπάθεια να κατευνάσει την οργή των Πολωνών φορτηγατζήδων που διαμαρτύρονται για αθέμιτο ανταγωνισμό από τους Ουκρανούς συναδέλφους τους.

«Θα είναι αυστηροί έλεγχοι για να εξακριβώνουμε αν τηρούνται όλοι οι κανονισμοί που ισχύουν για τους Ουκρανούς μεταφορείς», δήλωσε ο υπουργός Υποδομών της Πολωνίας Άλβιν Γκαϊάντουρ, στο τέλος μιας συνάντησης με Πολωνούς οδηγούς φορτηγών. Όπως σημείωσε, οι τελευταίοι λένε ότι σκοπεύουν να περιορίσουν τις κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας εάν οι έλεγχοι έχουν “αποτελέσματα”.

Thousands of trucks were lined up at several border crossings btw Ukraine & Poland preventing goods from being delivered to Europe & causing traffic jams lasting several days as Polish truckers blocked checkpoints over what they said was unfair competition https://t.co/1bVuoTErfk

— Drogon (@drogon_dracarys) November 29, 2023