Ο Πολωνός υπουργός Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι η χώρα του, επέλεξε τη Σουηδία να του προμηθεύσει τρία υποβρύχια. Αυτή η νέα σύμβαση ενισχύει τις στρατιωτικές δυνατότητες της χώρας απέναντι στη ρωσική απειλή.

“Η σουηδική προσφορά ανταποκρίνεται σε όλες τις προσδοκίες του Ναυτικού”, δήλωσε στον Τύπο ο Βλάντισλαβ Κοσίνιακ-Κάμις.

Ο Πολωνία θα υπογράψει τη σύμβαση για την αγορά των σουηδικών υποβρυχίων το δεύτερο τρίμηνο του 2026 στο αργότερο, δήλωσε ο Κοσίνιακ-Κάμις, ο οποίος είναι και αναπληρωτής πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι το ύψος της συμφωνίας εκτιμάται στα 10 δισεκατομμύρια ζλότι (2,36 δισεκ. ευρώ).

Η Πολωνία επέλεξε τη σουηδική Saab ως προμηθευτή στη συμφωνία αυτή που αποτελεί βασικό στοιχείο στις προσπάθειες της Βαρσοβίας να ενισχύσει την άμυνά της στη Βαλτική Θάλασσα.