Σε μια δραστική αναθεώρηση της αμυντικής της στρατηγικής προχωρά η Πολωνία, επιδιώκοντας να δημιουργήσει τον μεγαλύτερο χερσαίο στρατό στη γηραιά ἤπειρο και να μειώσει την εξάρτησή της από ξένους προμηθευτές.

Βλέποντας τη Ρωσία ως υπαρξιακή απειλή μετά την εισβολή στην Ουκρανία, η Βαρσοβία αυξάνει τις βασικές αμυντικές δαπάνες της για το 2026 στα 53 δισεκατομμύρια ευρώ (περίπου 4,7% του ΑΕΠ) και τετραπλασιάζει τις παραγγελίες προς την εγχώρια βιομηχανία και εταιρείες της Κεντρικής Ευρώπης.

Με έμφαση στην παραγωγή πυρομαχικών 155 mm, drones και συστημάτων αεράμυνας, η χώρα μετατρέπεται σε ηγέτιδα δύναμη της στρατιωτικής τακτικής near-shoring στην Ευρώπη.

«Δημιουργούμε τον μεγαλύτερο στρατό ξηράς στην Ευρώπη»

Η γειτνίαση με την Ουκρανία και η αντίληψη ότι η Ρωσία συνιστά άμεση υπαρξιακή απειλή κατέστησαν την αμυντική θωράκιση ως την απόλυτη κυβερνητική προτεραιότητα.

Ο αναπληρωτής υπουργός Κρατικών Περιουσιακών Στοιχείων, Κόνραντ Γκολότα, συμπύκνωσε τη νέα φιλοσοφία της χώρας:

«Δημιουργούμε τον μεγαλύτερο στρατό ξηράς στην Ευρώπη. Το γεγονός ότι κάτι χρησιμοποιείται από τον στρατό μας και το γεγονός ότι κατασκευάζεται στην Πολωνία αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία. Αν θέλετε να πουλήσετε στην Πολωνία, πρέπει να επενδύσετε στην Πολωνία, πρέπει να μεταφέρετε τεχνολογία, πρέπει να συνεργαστείτε μαζί μας σε κοινά έργα».

Για το 2026, η Πολωνία αναμένεται να διαθέσει περίπου 53 δισεκατομμύρια ευρώ για αμυντικές δαπάνες, το τέταρτο υψηλότερο ποσό στην ΕΕ μετά τη Γαλλία, την Ιταλία και τη Γερμανία, σημειώνοντας άνοδο από τα 44 δισεκατομμύρια ευρώ του 2025.

Ο αριθμός των υπηρετούντων στις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας ξεπέρασε φέτος τα 220.000 άτομα, ενώ η Πολωνία μαζί με την Εσθονία προσεγγίζουν το ορόσημο του 5% του ΑΕΠ για την άμυνα.

Η τακτική του near-shoring και η ανεξαρτησία εφοδιασμού

Αν και τα αμερικανικής κατασκευής συστήματα υψηλού κόστους, όπως τα άρματα μάχης Abrams, τα μαχητικά F-35 και οι συστοιχίες Patriot παραμένουν κομβικά, η Πολωνία ρίχνει πλέον το βάρος στην εγχώρια παραγωγή πυρομαχικών, drones και καθημερινού εξοπλισμού μάχης.

Ο υπουργός Άμυνας και αναπληρωτής πρωθυπουργός, Βλάντισλαβ Κοσινιάκ-Καμίς, υπογράμμισε τη σημασία της πρωτοβουλίας αυτής:

«Δεν πρόκειται απλώς για μια επένδυση που αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι διαθέτουμε μια ιδιαίτερα ανεπτυγμένη αμυντική βιομηχανία, η οποία λειτουργεί ως κινητήρια δύναμη για την πολωνική οικονομία, αλλά για ένα ζήτημα ανεξαρτησίας της εφοδιαστικής αλυσίδας. Εξασφαλίζει ανεξάρτητες προμήθειες προς την πρώτη γραμμή, σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη».

Η τακτική του near-shoring, δηλαδή η μεταφορά παραγωγικών δραστηριοτήτων σε γειτονικές φιλικές χώρες αντί για απομακρυσμένες ηπείρους, καθιστά την Πολωνία πρωτοπόρο στην Ευρώπη, προσφέροντας παράλληλα τεράστιες ευκαιρίες σε αμυντικούς ομίλους της Τσεχίας, της Σλοβακίας και της Ουγγαρίας.

Μπαράζ συμφωνιών: CSG, Rheinmetall και KNDS

Η αλλαγή πλεύσης της Βαρσοβίας έχει ήδη αποφέρει μεγάλες βιομηχανικές συμφωνίες:

Ο τσεχικός όμιλος CSG, εκ των βασικών προμηθευτών της Ουκρανίας, προχώρησε σε μεταφορά τεχνολογίας παραγωγής προωθητικών υλών στη θυγατρική της κρατικής πολωνικής PGZ (MESKO), ενώ εξαγόρασε την εταιρεία εξαρτημάτων Domar MS.

Παράλληλα, η CSG υπέγραψε συμφωνία 100 εκατομμυρίων ευρώ με τη Dezamet για εξαρτήματα βλημάτων πυροβολικού 155 mm και σύμβαση 150 εκατομμυρίων ευρώ με την Huta Stalowa Wola για εξοπλισμό οχημάτων μάχης.

Ο πολωνικός κατασκευαστής Grupa Niewiadow ξεκινά την παραγωγή βλημάτων 155 mm σε συνεργασία με τη γαλλική KNDS Ammo France, στοχεύοντας σε ετήσια παραγωγή 180.000 βλημάτων από το επόμενο έτος.

Η PGZ συμπράττει με την εσθονική Frankenburg Technologies για την κατασκευή συστημάτων αεράμυνας πολύ μικρής εμβέλειας (VSHORAD) στο πολωνικό έδαφος.

Η γερμανική Rheinmetall αναπτύσσει στην Πολωνία ένα περιφερειακό κέντρο συντήρησης και επισκευής χερσαίων συστημάτων μάχης, προκειμένου να ενταχθεί άμεσα στις τοπικές αλυσίδες εφοδιασμού.

Τέλος, η Βαρσοβία κατέθεσε πρόταση για την από κοινού παραγωγή πυραύλων για το σύστημα Patriot με την Ουκρανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, επιβεβαιώνοντας τη φιλοδοξία της να καταστεί το κεντρικό αμυντικό και βιομηχανικό οχυρό της Ανατολικής Ευρώπης.

Πηγή: Reuters