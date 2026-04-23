Η πρεσβεία του Ιράν στη Σιέρα Λεόνε διαψεύδει τον ισχυρισμό του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι 8 Ιρανές γυναίκες αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της εκτέλεσης, κι ότι «εκείνος τις έσωσε από βέβαιη εκτέλεση», όπως ο ίδιος ανέφερε με μήνυμα του στο 𝗧𝗿𝘂𝘁𝗵 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹, την 21η Απριλίου.

«4 από τις 8 γυναίκες είναι ελεύθερες εδώ και εβδομάδες. Οι υπόλοιπες δεν αντιμετωπίζουν εκτέλεση, αλλά περιμένουν να δικαστούν για κατηγορίες που επισύρουν ποινή φυλάκισης».

Iran Embassy in Sierra Leone denies Trump’s claim that Iranian women were spared from execution. Iran Embassy: “4 of 8 have been free for weeks. Others are not facing execution but awaiting trial on charges that carry prison time.” pic.twitter.com/F4AOVrR4yx — World Vibe (@world_vibe_en) April 22, 2026

Δείτε την ανάρτηση του Ντ. Τραμπ

𝗗𝗼𝗻𝗮𝗹𝗱 𝗝. 𝗧𝗿𝘂𝗺𝗽 𝗧𝗿𝘂𝘁𝗵 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗣𝗼𝘀𝘁 𝟬𝟵:𝟮𝟯 𝗔𝗠 𝗘𝗦𝗧 𝟬𝟰.𝟮𝟭.𝟮𝟲 To the Iranian leaders, who will soon be in negotiations with my representatives: I would greatly appreciate the release of these women. I am sure that they will respect the fact… pic.twitter.com/gw5mEt9Fr2 — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) April 21, 2026

Η πρεσβεία έκλεισε το μήνυμά της, αποκαλώντας τον Ντόναλντ Τραμπ, «ντελούλου», δηλαδή ως κάποιον που έχει παραισθήσεις. Παράλληλα σχολίασε πως «ο Τραμπ είναι ένας πολεμοκάπηλος που χάνει, ψεύτης και εντελώς παραληρηματικός».