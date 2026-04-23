Η πρεσβεία του Ιράν στη Σιέρα Λεόνε διαψεύδει τον ισχυρισμό του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι 8 Ιρανές γυναίκες αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της εκτέλεσης, κι ότι «εκείνος τις έσωσε από βέβαιη εκτέλεση», όπως ο ίδιος ανέφερε με μήνυμα του στο 𝗧𝗿𝘂𝘁𝗵 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹,  την 21η Απριλίου.

«4 από τις 8 γυναίκες είναι ελεύθερες εδώ και εβδομάδες. Οι υπόλοιπες δεν αντιμετωπίζουν εκτέλεση, αλλά περιμένουν να δικαστούν για κατηγορίες που επισύρουν ποινή φυλάκισης».

Δείτε την ανάρτηση του Ντ. Τραμπ

Η πρεσβεία έκλεισε το μήνυμά της, αποκαλώντας  τον Ντόναλντ Τραμπ, «ντελούλου», δηλαδή ως κάποιον που έχει παραισθήσεις. Παράλληλα σχολίασε πως «ο Τραμπ είναι ένας πολεμοκάπηλος που χάνει, ψεύτης και εντελώς παραληρηματικός».

