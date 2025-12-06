Η Κέιτ, η πριγκίπισσα της Ουαλίας, ήταν η οικοδέσποινα μιας ετήσιας συναυλίας με χριστουγεννιάτικα κάλαντα στο Αββαείο του Ουέστμινστερ, προκειμένου να τιμήσει πρόσωπα που στην πλειονότητά τους προσκλήθηκαν λόγω την υπηρεσίας που έχουν προσφέρει στην κοινότητα. Στο πλευρό της Κέιτ ήταν ο σύζυγός της και διάδοχος του βρετανικού θρόνου πρίγκιπας Ουίλιαμ.

Για να τιμήσει Βρετανούς πολίτες που προσφέρουν εθελοντικό έργο

Η εκδήλωση, την οποία έχει ξεκινήσει η πριγκίπισσα, γίνεται φέτος για πέμπτη φορά, δίνοντας στη βασιλική οικογένεια τη δυνατότητα να ευχαριστήσει πολίτες σε ολόκληρη τη Βρετανία που προσφέρουν εθελοντικό έργο, συγκεντρώνουν χρήματα για φιλανθρωπικούς σκοπούς και στηρίζουν τους ευάλωτους.

So special to come together this evening for this year’s ‘Together at Christmas’ Carol Service. Grateful to everyone who helped make it such a warm and memorable celebration of love at Christmas. pic.twitter.com/4c4PX12yEN — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) December 5, 2025

Το σημείωμα που έδωσε η Κέιτ σε κάθε καλεσμένο

Η Κέιτ, 43 ετών, ολοκλήρωσε πέρυσι έναν κύκλο προληπτικών χημειοθεραπειών προκειμένου να αντιμετωπίσει ένα είδος καρκίνου, που δεν έχει διευκρινίσει. Έδωσε σε κάθε καλεσμένο ένα σημείωμα με το οποίο επισήμαινε πώς «το να ακούει κανείς τον άλλο για μια στιγμή» και να του απευθύνει «μια κουβέντα παρηγοριάς» μπορεί να κάνει τη διαφορά στις ζωές των ανθρώπων.

Η ίδια και ο Ουίλιαμ έφθασαν στην εκδήλωση μαζί με τα τρία παιδιά τους, τον Τζορτζ, 12 ετών, τη Σάρλοτ, 10 και τον Λούις, 7. Ο Ούλιαμ θα αναγνώσει κείμενα, ενώπιον 1.600 καλεσμένων μαζί με τους ηθοποιούς Κέιτ Ουίνσλετ, Τσιουέτελ Ετζιόφορ και Τζο Λοκ, όπως και τον ηθοποιό και κωμικό Μπαμπατούντ Αλέσε.

Να θυμηθούμε τη δύναμη του να απλώνουμε το χέρι μας ο ένας στον άλλο

«Σε μια εποχή κατά την οποία η ζωή μπορεί ορισμένες φορές να μοιάζει διαλυμένη και αβέβαιη, η περίοδος των Χριστουγέννων μας καλεί να θυμηθούμε τη δύναμη του να απλώνουμε το χέρι μας ο ένας στον άλλο με γενναιοδωρία καρδιάς, κατανόηση και ελπίδα», έγραψε η Κέιτ στο σημείωμά της.

Η τελετή απευθυνόταν σε ανθρώπους κάθε θρησκείας και εκείνους που δεν πιστεύουν σε καμία θρησκεία, τόνισε το παλάτι του Κένσινγκτον. Η εκδήλωση «Together at Christmas» θα προβληθεί στο βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο ITV την παραμονή των Χριστουγέννων.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ