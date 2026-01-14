Η θέση της Μάια Σάντου (Maia Sandu), πρωτοφανής για έναν υψηλόβαθμο Μολδαβό ηγέτη, αποσκοπεί κυρίως στο να υπογραμμίσει την ευρωπαϊκή προσήλωση του Κισινάου και να ωθήσει τις Βρυξέλλες να επιταχύνουν τη διαδικασία ένταξης αυτής της – γειτονικής της Ουκρανίας – χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ένα πλαίσιο ρωσικών παρεμβάσεων και συνεχιζόμενων εσωτερικών αδυναμιών.

Πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη τη δήλωση της Προέδρου της Μολδαβίας, Μαία Σάντου, ότι τάσσεται υπέρ της ένωσης της χώρας της με τη Ρουμανία;

«Αν γινόταν δημοψήφισμα, θα ψήφιζα υπέρ της επανένωσης», δήλωσε σε συνέντευξή της στο βρετανικό podcast «The Rest is Politics» («Τα υπόλοιπα είναι πολιτική») τη Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου.

Το πρώτο εμπόδιο είναι ότι οι Μολδαβοί είναι αντίθετοι (61,5%, σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσίευσε το ινστιτούτο iData τον Αύγουστο του 2025).

«Σήμερα δεν υπάρχει πλειοψηφία υπέρ της επανένωσης», αναγνώρισε η κα Σάντου, επιμένοντας στην υποψηφιότητα της χώρας της για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), έναν στόχο «πολύ πιο ρεαλιστικό, που τους επιτρέπει να προστατεύσουν την κυριαρχία τους».

Η επανένωση, ένα παλιό θέμα, είναι ιδιαίτερα δημοφιλής μεταξύ των Ρουμάνων εθνικιστών.

Άλλα, η Μολδαβία και η Ρουμανία είναι αδελφές χώρες, η Μολδαβική γλώσσα είναι στην πραγματικότητα μια «περιφερειακή διάλεκτος» της ρουμανικής γλώσσας και πάνω από ένα εκατομμύριο Μολδαβοί, από έναν συνολικό πληθυσμό 2,4 εκατομμυρίων κατοίκων, έχουν ρουμανική υπηκοότητα.