Η Πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σεϊνμπάουμ εμφανίστηκε αισιόδοξη σήμερα ότι θα καταλήξει σε συμφωνία με τον Αμερικανό ομόλογό της Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απειλεί να αυξήσει τους τελωνειακούς δασμούς στα μεξικανικά προϊόντα, εάν οι μεξικανικές Αρχές δεν φροντίσουν να στείλουν «αμέσως» περισσότερο νερό στις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ κατηγόρησε το Μεξικό ότι παραβιάζει μια συμφωνία που υπέγραψαν οι δύο χώρες το 1944 για το μοίρασμα του νερού μεταξύ τους. Με βάση αυτή τη συμφωνία οι ΗΠΑ είναι υποχρεωμένες να παρέχουν κάθε χρόνο 1,85 δισεκ. κυβικά μέτρα νερού από τον ποταμό Κολοράντο, και το Μεξικό να στέλνει 432 εκατομμύρια κυβικά μέτρα από τον ποταμό Ρίο Μπράβο (σ.σ. στις ΗΠΑ αποκαλείται Ρίο Γκράντε).

«Είμαι πεπεισμένη ότι στο θέμα αυτό, όπως και σε άλλα, θα καταλήξουμε σε συμφωνία προς όφελος τόσο των ΗΠΑ, όσο και του Μεξικού», είπε η Σεϊνμπάουμ στην καθημερινή συνέντευξη Τύπου που παραχωρεί.

Η Πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι έχει κάθε πρόθεση να παράσχει τις ποσότητες νερού που οφείλει για τα προηγούμενα χρόνια και «φυσικά, να εγγυηθούμε τον εφοδιασμό του Μεξικού».

Το Μεξικό καθυστερεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του και την τελευταία πενταετία οφείλει συνολικά πάνω από 1 δισεκ. κυβικά μέτρα νερού. Ο Τραμπ είπε ότι η παραβίαση της Συνθήκης «βλάπτει τις ωραίες καλλιέργειές μας και την κτηνοτροφία μας στο Τέξας» και απαίτησε να σταλούν 250 εκατομμύρια κυβικά μέτρα στις ΗΠΑ μέχρι το τέλος του έτους, απειλώντας ότι, σε διαφορετική περίπτωση, θα επιβάλει πρόσθετους δασμούς ύψους 5% στα μεξικανικά εισαγόμενα προϊόντα.

Η Σεϊνμπάουμ είπε πάντως ότι, λόγω του μεγέθους των αγωγών «δεν είναι δυνατόν να παρέχουμε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα την ποσότητα νερού που απαιτεί ο Τραμπ».

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Μεξικού, αρμόδιος για θέματα της Βόρειας Αμερικής, Ρομπέρτο Βελάσκο, εξήγησε ότι η ξηρασία που έπληξε τη χώρα του, το 2022 και το 2023, την εμπόδισε να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της.

Οι απειλές του Τραμπ στο Μεξικό για το νερό εκτοξεύτηκαν λίγες ώρες αφού ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε Σχέδιο Στήριξης, ύψους 12 δισεκ. δολαρίων για τους Αμερικανούς αγρότες που αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω της οικονομικής πολιτικής του.

Πηγή: ΑΠΕ