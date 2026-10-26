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Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούδια Σέινμπαουμ συνεχάρη χθες Κυριακή τον απερχόμενο πρόεδρο της κεντροαριστεράς Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα για την επανεκλογή του στο κορυφαίο αξίωμα στη Βραζιλία.

«Ζήτω η δημοκρατία, νίκησε ο βραζιλιάνικος λαός. Συγχαρητήρια, πρόεδρε Λούλα», ανέφερε η κ. Σέινμπαουμ, εκλεγμένη με κόμμα της μεξικανικής αριστεράς, μέσω X.

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