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Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούδια Σέινμπαουμ συνεχάρη χθες Κυριακή τον απερχόμενο πρόεδρο της κεντροαριστεράς Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα για την επανεκλογή του στο κορυφαίο αξίωμα στη Βραζιλία.
«Ζήτω η δημοκρατία, νίκησε ο βραζιλιάνικος λαός. Συγχαρητήρια, πρόεδρε Λούλα», ανέφερε η κ. Σέινμπαουμ, εκλεγμένη με κόμμα της μεξικανικής αριστεράς, μέσω X.
Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil. ¡Felicidades presidente Lula!
— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 26, 2026