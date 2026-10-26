Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούδια Σέινμπαουμ συνεχάρη χθες Κυριακή τον απερχόμενο πρόεδρο της κεντροαριστεράς Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα για την επανεκλογή του στο κορυφαίο αξίωμα στη Βραζιλία.

«Ζήτω η δημοκρατία, νίκησε ο βραζιλιάνικος λαός. Συγχαρητήρια, πρόεδρε Λούλα», ανέφερε η κ. Σέινμπαουμ, εκλεγμένη με κόμμα της μεξικανικής αριστεράς, μέσω X.