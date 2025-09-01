”Αν εισάγετε ένα ξένο γονίδιο στο σώμα σας, θα υποκινήσετε την αυτοκαταστροφή του εαυτού σας”, δήλωσε ο Ταϊλανδο-Γερμανός μικροβιολόγος, πρόεδρος του MWGFD, Δρ. Σουχαρίτ Μπαγκντί.

Στις 3 Ιουλίου 2025, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Υγείας απένειμε στον Καθηγητή Δρ. Σουχαρίτ Μπαγκντί το Βραβείο Θάρρους, Αλήθειας, Επιστήμης και Σοφίας.

Αυτή η διακεκριμένη τιμή αναγνωρίζει το ακλόνητο θάρρος του, ιδιαίτερα στην αμφισβήτηση της αφήγησης για την πανδημία COVID-19, την οποία έχει δημόσια χαρακτηρίσει ως απάτη, με μεγάλο προσωπικό κόστος.

Δείτε το βίντεο