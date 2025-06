Mόνο τυχαίο δεν είναι το όνομα που δόθηκε στην κωδική ονομασία της ισραηλινής επιχείρησης «Rising Lion» (Το Λιοντάρι που «ανατέλλει») κατά του Ιράν, αφού προέρχεται από εδάφιο της Βίβλου, το οποίο υπόσχεται «νικηφόρο μέλλον σε ένα ισχυρό Ισραήλ».

Ειδικότερα, η έκφραση προέρχεται από το εδάφιο 23:24 του τέταρτου βιβλίου της Παλαιάς Διαθήκης, με το όνομα «Αριθμοί»: «Ιδού, ο λαός θα υψωθεί σαν μεγάλο λιοντάρι και δεν θα ξαποστάσει έως ότου φάει από το θήραμα και πιει το αίμα των σκοτωμένων».

Σύμφωνα με το Reuters, το εδάφιο αποτελεί μέρος του πρώτου χρησμού του Βαλαάμ, ενός προφήτη που δεν ήταν Ισραηλίτης, ο οποίος «προβλέπει» τη δύναμη και την ισχύ του Ισραήλ, συγκρίνοντάς το με ένα λιοντάρι που δεν θα ησυχάσει μέχρι να χορτάσει την πείνα του.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, χαρακτήρισε τις επιθέσεις του Ισραήλ «σατανικές».

Σημειώνεται μάλιστα, ότι λίγες ώρες πριν το Ισραήλ εξαπολύσει τις επιθέσεις στο Ιράν, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επισκέφθηκε έναν από τους πιο ιερούς τόπους της Ιερουσαλήμ και τοποθέτησε ένα χειρόγραφο σημείωμα στο Τείχος των Δακρύων.

Prime Minister Benjamin Netanyahu placed a note in the Western Wall yesterday with the verse: ‘A people that rises up as a lioness, and as a lion lifts himself up’.

Photos: Ziv Koren pic.twitter.com/iRUIKEVKBg

